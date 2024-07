GTA 6: Vše, co musíte vědět o nejočekávanější hře

Grand Theft Auto VI (GTA 6) už bylo oficiálně potvrzeno vývojáři

Očima fanoušků jde o jednu z nejočekávanějších her vůbec

Přinášíme vám souhrn těch nejdůležitějších informací, co o ní musíte vědět

Už je to více než 10 let, co poprvé spatřil světlo světa hit Grand Theft Auto V. Úspěšná akční adventura z dílny amerického studia Rockstar Games je mimořádně populární dodnes, a to zejména ve svém on-line režimu (i příběhový singleplayer nicméně leží v srdci nejednoho hráče). Posledních několik roků se čeká na jeho pokračovatele a nikoho asi příliš nepřekvapí, že nároky fanoušků jsou obrovské. Už GTA 5 dokázalo překvapit svou obsáhlostí, a jelikož od té doby urazily technologie neskutečný kus cesty, mnozí vyhlíží GTA 6 jako největší herní titul všech dob. Někteří oponují a myslí si, že GTA 6 nemusí udělat takový skok jaký hráči čekají.

Grand Theft Auto VI je zatím stále v přípravě, a přestože už jde o oficiálně potvrzené dílo, vývojáři se s komunitou zatím podělili jen o hrstku detailů. Nemalé množství podrobností však vyplavalo na povrch v důsledku menších, ale i naprosto masivních úniků, přičemž další se neustále vynořují. Podívejme se proto na vše, co potřebujete o vysoce vyhlíženém GTA 6 vědět.

Jelikož se nové informace objevují neustále, článek budeme v průběhu času aktualizovat.

Obsah článku

Kdy má vyjít GTA 6?

Vydání očekávaného Grand Theft Auto VI je momentálně plánováno na podzim 2025. Jde o oficiálně potvrzenou informaci, kterou vydavatelství Take-Two Interactive sdílelo ve zprávě o výsledcích za čtvrtý kvartál fiskálního roku 2024. Tento termín se nicméně týká pouze konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S. GTA 6 pro PC pravděpodobně klasicky dorazí se zpožděním, bohužel se přitom zmiňuje až konec roku 2026.



Na jakých platformách bude GTA 6 k dispozici?

Je potvrzeno, že Grand Theft Auto VI dorazí na herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Stejně tak se dostane na PC, byť o něco později.



Oficiální upoutávky na GTA VI

První trailer

Grand Theft Auto VI je oficiálně oznámeným titulem a kromě několika strohých detailů se s námi vývojáři již stihli podělit o první trailer, kterému se co do sledovanosti téměř podařilo zbořit rekordy. Překonal sice všechny své konkurenty v kategorii AAA her, ale přesto si s více než 200 miliony zhlédnutími nedokázal poradit s mobilním Subway Surfers (více než 360 milionů zhlédnutí).

První trailer na GTA 6 má 91 sekund a zveřejněn byl 5. 12. 2023, na internet nicméně uniknul už těsně předtím.

Grand Theft Auto VI Trailer 1

Upoutávka prozradila, že se v Grand Theft Auto VI vydáme do neonově zářících ulic Vice City ve fiktivním státě Leonida. Podle vývojářů se nicméně máme v „největší a dosud nejúchvatnější evoluci série GTA“ těšit i na další, dosud neupřesněné lokace.

Téměř každá sekunda traileru vás vtáhne do centra jiného příběhu. Jednou se díváte na plné pláže, podruhé na zběsilé noční jízdy drahými automobily a vzápětí na policejní razii. Luxusní život zkrátka střídá boj o přežití.

Krátké video nám rovněž dává šanci blíže se seznámit s grafickým zpracováním titulu, a musíme prohlásit, že Grand Theft Auto VI bude v tomto ohledu naprostá poezie. Postavy působí realisticky ve všech směrech, ať už jde o vlasy nebo výrazy v obličeji, a prostředí se chlubí neskutečnou spoustou detailů.

Samotný trailer je mimochodem plný drobností, kterých si možná hned tak nevšimnete. 99 zajímavých postřehů pěknou formou shrnul server IGN, takže pokud se dychtivě chcete seznámit s každou maličkostí, doporučujeme vám si tento článek přečíst.

Druhý trailer

Druhý trailer zatím publikován nebyl, ale mnozí předpokládají, že je jeho zveřejnění už na spadnutí. Skeptici však namítají, že bychom jej nemuseli vidět až do prosince 2024.

Pravdou tedy je, že v současné době nevíme, kdy nám Rockstar Games představí další upoutávku na GTA 6. Nezbývá nám proto než čekat…



GTA 6: Čeština (dabing a titulky)

Rockstar na české fanoušky dlouhodobě kašle. Ještě nikdy v historii nevydal hru, která by obsahovala oficiální českou lokalizaci, takže na titulky (a natož dabing) můžeme zřejmě zapomenout. Je však pravděpodobné, že se o překlad postarají tuzemští nadšenci, například z lokalizace.net, případně bude k dispozici alespoň čeština vytvořená za pomocí umělé inteligence.

GTA 6: Úniky a vývoj



Vývoj GTA VI je opředen mnoha spekulacemi. Podle nepotvrzených informací práce na hře začaly již v roce 2014 a dosud stály neuvěřitelné 2 miliardy dolarů. Pokud by se tato čísla potvrdila, šlo by o nejdražší videohru v historii.

This was revealed in a conversation with the hacker who leaked 90 clips last year. Source: pic.twitter.com/syxjQX47MF — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) July 17, 2023

V září 2022 se Rockstar Games musel vypořádat s bezprecedentním únikem informací. Na internet se dostala hromada videí a screenshotů z rané verze hry. Společnost potvrdila pravost uniklých materiálů, ale ujistila fanoušky, že tento incident neovlivní vývoj hry ani její plánované vydání. Stejně tak se nechala slyšet, že šlo o starou verzi, takže to, co vidíme v únicích, s vysokou pravděpodobností nebude odrážet gameplay finální verze. K nám na web je z pochopitelných důvodů dávat nebudeme, ale můžete si je prohlédnout například na Redditu.

Jeden z dalších úniků dokonce visí přímo na YouTube. Člověku, který video uploadoval, se zřejmě podařilo uniknout algoritmu. Video dostupné už od března letošního roku a ukazuje nám nemalou porci gameplay záběrů. Vše začíná v nočním klubu, jenž byl součástí prvního traileru.

Uniklé gameplay záběry z GTA 6:

GTA 6 LEAKED GAMEPLAY🚗🎮🤩

GTA 6: Cena



Pokud vezmeme v potaz fakt, že vývoj GTA 6 stál Take-Two dosud přes 2 miliardy dolarů, rozhodně si za svůj počin nechá náležitě zaplatit. Některé zahraniční zdroje hovoří o tom, že má stát GTA VI v USA 149,99 dolarů, což je asi 3 500 korun. A to je cena bez daně. V Česku by tedy titul mohl atakovat hranici 5 tisíc korun, což nemá ve videoherním světě obdoby, nepočítáme-li různé sběratelské nebo bonusové edice. Jde však o nepotvrzenou spekulaci. Jiní ji zase vyvrací s tím, že má GTA 6 stát 69,99 dolarů (asi 1 600 korun bez daně), což by bylo jistě přívětivější pro nás pro všechny.

Zasazení GTA 6



Grand Theft Auto VI nás opět vtáhne do prostředí Spojených států. Titul se bude odehrávat ve fiktivním státě Leonida, který se inspiroval americkou Floridou, a to specificky ve městě Vice City (to je zase postaveno na Miami). Podle Rockstaru se však můžeme těšit i na další oblasti, ty však nebyly blíže představeny. Spekuluje se, že mapa by mohla zahrnovat i oblasti inspirované Everglades či Florida Keys. Herní svět by mohl překonat i masivní mapu z Red Dead Redemption 2.





Příběh GTA 6

Stejně jako jeho předchůdce bude i Grand Theft Auto VI lákat na příběhovou část. Protagonistka Lucia je označována jako první hlavní hrdinka v historii série GTA (což technicky vzato není pravda, ale je vůbec první, na které skutečně záleží) a doprovodí ji mužská postava Jason. Dle neověřených informací má být Lucia mladší, oba dva jsou pak členy stejného gangu.

Spekuluje se, že Lucia a Jason budou určitým způsobem propojeni i po romantické stránce, proto se příběh GTA 6 místy považuje za inspirovaný americkou dvojicí zločinců Bonnie a Clyde.

S Luciou nás seznamuje už samotný začátek traileru, kde je vyobrazena v oranžovém vězeňském oblečení. Na otázku, proč skončila za mřížemi, odpovídá slovy „Asi smůla.“. Zda hrdinku zavřeli ještě před započetím samotného příběhu hry, anebo až někdy v průběhu, však není jasné.





Kolik bude GTA 6 zabírat místa?

Grand Theft Auto V si na úložišti hardwaru svých hráčů smlsnulo, a jelikož jeho nástupce bude ještě větší, hráči se bojí, kolik místa bude zabírat. V současné době bohužel nejsme schopni říct, jak velké GTA 6 vlastně bude – názory zdrojů se v tomto dost liší. Smysluplně zní spekulace, že titul zabere jen lehce pod 200 GB.



Jaké budou hardwarové nároky GTA 6? (odhad)

Jak jsme psali výše, GTA 6 vyjde na PC později než na konzole. Rockstar si bude muset dát extrémně záležet na optimalizaci, jelikož herní konzole současnosti budou v době vydání už za polovinou svého cyklu. V zájmu firmy je také to, aby hra běžela slušně na velkém množství počítačů, takže nelze očekávat, že budou nároky extrémně přestřelené.

Server pcgamebenchmark očekává následující:

Minimální hardwarové nároky GTA 6:

RAM: 12 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660

CPU: Intel Core i5-6600K

OS: Windows 10

Doporučené hardwarové nároky GTA 6:

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

CPU: Intel Core i7-8700K

OS: Windows 11

To, že se Rockstar naučil své hry optimalizovat deklaruje i PC verze Red Dead Redemption 2. Takto obří hru s dodnes skvostnou grafikou a fascinujícím interaktivním světem, jste schopni spustit i na notebookové GTX 1050 ve Full HD a na více než 30 snímků za vteřinu.

Red Dead Redemption 2 | GTX 1050 | BEST OPTIMIZED SETTINGS | in 2022 | #gtx1050

Red Dead Redemption 2 on the Minimum and Recommended System Requirements!

Co očekáváte od GTA 6 vy?

Zdroje: Take-Two Interactive, Reuters, IGN, thegamer, Times of India, PCGamesN, Destructoid, X