Je tady další díl seriálu o aplikacích a hrách, které jsou na Google Play aktuálně dostupné zdarma. Dnes máme tip na licenci pro aplikaci, která vás konečně naučí Morseovu abecedu. Majitelé Android TV a zároveň milovníci iPhonů zase mohou využít zajímavou appku pro zrcadlení displeje. A našli jsme i skvělou aplikaci, která vám pomůže uhlídat váš rodinný rozpočet.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Morse Mentor Pro Licence

Morse Mentor Pro Licence Smoky Ink

Morseova abeceda neslouží jen pro zábavu skautů. V krizové situaci se vám může víc než hodit. Jenže většina z nás si ji zkrátka ne a ne zapamatovat. Pokud si chcete kouzlo morseovky užívat i na svém mobilu nebo tabletu, skvěle vám poslouží aplikace Morse Mentor Pro Licence. Ale pozor, tato appka je pouhou licencí pro aplikaci Morse Mentor (verze 1.4 a vyšší) – ta je ke stažení na Google Play zdarma. Díky licenci odemknete všechny její funkce a můžete začít trénovat.

Aplikace Morse Mentor Pro Licence běžně stojí 3,49 dolarů, teď je dočasně zdarma.

Pro Android 4.0 a vyšší.

Přes 1 000 stažení.

My English Grammar Test PRO

Se začátkem školního roku stoupá i obliba aplikací pro výuku angličtiny. Své znalosti si ale můžete prohloubit i v dospělosti. Pomoci s tím může aplikace My English Grammar Test PRO, která nabízí stovky různých anglických vět – a na vás je určit tu správnou. Aplikaci můžete brát jako hru, stejně jako svou soukromou učitelku. A své výsledky si můžete porovnávat i s ostatními uživateli.

Aplikace My English Grammar Test PRO obvykle stojí 1,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 2.3 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Kolik mohu utratit? Premium

How much can I spend? Premium Alexander Y. Ivanov

Přijde vám, že na všem šetříte, ale přesto se svými financemi nedokážete vyjít? Pokud už vás nebaví vše si jen sepisovat ručně na papír, může vám přijít k duhu zajímavá aplikace Kolik mohu utratit? Premium (How much can I spend? Premium). Aplikace neslouží pro záznam výdajů ani sepisování nákupních seznamů, ale na základě zadaných dat analyzuje, kolik peněz vám zbývá do výplaty, kolik můžete utratit daný den a jestli si daný nákup můžete dovolit. Appka je navíc kompletně v češtině.

Aplikace Kolik mohu utratit? Premium obvykle stojí 2,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 7.0 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

AirMirror: TV Cast via AirPlay

AirMirror: TV Cast via AirPlay BoostVision

Máte k dispozici Android TV, ale přitom nedáte dopustit na svůj iPhone nebo iPad? Řešením, jak zrcadlit displej vašeho zařízení na Android TV, je využít aplikaci AirMirror: TV Cast via AirPlay. Zvládá jak běžné zrcadlení, tak i streamování videí, fotografií nebo přenos hudby či her. K tomu všemu vám postačí jen připojení k Wi-Fi.

Aplikace AirMirror: TV Cast via AirPlay obvykle stojí 4,99 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Burning Sky VIP SHMUP Games

Defense Zone HD ARTEM KOTOV

Defense Zone 3 Ultra HD ARTEM KOTOV

Zdroj: Obchod Play