Vývojáři občas zpřístupní své placené aplikace a hry na Google Play zdarma

Tu a tam lze narazit na opravdu zajímavé kousky

Ve staronovém seriálu se budeme věnovat těm nejzajímavějším

Vítáme vás u znovuzrozeného seriálu o tom nejlepším, co můžete právě teď najít zdarma na Obchodě Google Play. Každý týden vám budeme přinášet tipy na aplikace a hry, které si můžete dočasně stáhnout bez poplatků a které vám mohou zjednodušit život nebo přinést trochu zábavy do jinak nudného dne. Pojďme tedy rovnou na to.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Radar rychlostní kamery (PRO)

Speed Camera Radar (PRO) Road Soft

Běžně stojí 26,99 dolarů, teď můžete výjimečně mít Radar rychlostní kamery (PRO) úplně zdarma. Podporuje všechny státy na světě a pomůže vám cestovat bezpečněji a hlavně bez pokut. Pokud si appku zapnete v autě, měla by vás na cestě upozornit na statické radary, ale také na zpomalovací prahy, nebo dokonce na silnice ve špatném stavu. Pokud narazíte na něco nového, můžete novinku přidat do databáze aplikace k využití pro ostatní řidiče.

Výhodou je, že aplikace umí fungovat i na pozadí. A při zapnutém internetu vás upozorní také na dopravní kolony.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

Premium Camera

Premium Camera FUTUREMETA

Namísto 2,99 dolarů teď můžete mít prémiovou aplikaci pro Kameru úplně zdarma. A má v sobě tolik funkcí, že si ji jistě rychle zamilujete. Můžete v ní používat různé scénické režimy, barevné efekty nebo video filtry v reálném čase. Nabízí detekci obličeje, automatickou stabilizaci, různé typy videí nebo různá rozlišení.

Díky použití aplikace Premium Camera také můžete přidávat libovolný obrázek ke svému videu nebo dávat do videa vodoznak. Součástí je také časovač, stejně jako burst režim. A mnoho dalších funkcí.

Pro Android 8.0 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

ACTIVE 41 Digital Watch Face

Nudí vás monotónní nabídka pozadí a rozložení obrazovky pro chytré hodinky? S aplikací ACTIVE 41 Digital Watch Face si můžete zvolit pozadí podle svého a vybrat si z mnoha možností. Běžně je dostupná za 1,49 dolarů, nyní je zdarma. Vzhled si přitom můžete přizpůsobit podle svého, volit mezi různými styly a designy.

Appka je určena pro Wear OS a je to na Google Play poměrně novinka. Ale vypadá na pohled hezky.

Přes 1 000 stažení.

SkanApp – AR PDF book scanner

SkanApp - AR PDF book scanner GO2GET

Často skenujete dokumenty, účtenky nebo faktury a už vás nebaví kvůli tomu pořád běhat ke skeneru? Zajímavá aplikace SkanApp – AR PDF book scanner vám udělá skener z mobilu. Běžně stojí 19,99 dolarů, ale nyní je zdarma. Pokud si k ní pořídíte i speciální stojan na mobil pro skenování (například Skanstick), můžete skenovat naprosto automaticky.

Aplikace zvládne až 400 stránek za 10 minut, umí ukládat i hlasové poznámky a podporuje přes 100 jazyků. Sami si můžete vybrat, kam naskenované dokumenty uložíte – a po připojení k internetu se vám nabídne i cloudové úložiště.

Pro Android 4.0 a vyšší.

Přes 500 000 stažení.

SUI File Explorer Pro

SUI File Explorer Pro Suifitime

Průzkumník souborů se hodí nejen v počítači. Tahle šikovná aplikace, která běžně stojí 4,99 dolarů, vám pomůže propátrat útroby vašeho mobilu s Androidem, tabletu nebo chytré televize Android TV. Jedná se o správce souborů a průzkumník souborů v jednom, pomůže vám s uvolňováním paměti a snadno a rychle najde to, co zrovna potřebujete.

Součástí je i editor s podporou HTML, XHTML, TXT a dalších. Aby se vám s aplikací lépe pracovalo, můžete si přizpůsobit i její vzhled.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 100 000 stažení.

Připomenutí Pro (Reminder Pro)

Pořád něco zapomínáte a běžný Google kalendář a další připomínkové aplikace jsou na vás už krátké? Pak zkuste prémiovou appku Reminder PRO, která je dočasně zdarma (namísto běžných 3,49 dolarů). Nastavování připomínek je rychlé a snadné a doslova na vás poté vyskočí. Nečekejte tady přehršel zbytečných a rušivých funkcí – Připomenutí Pro má jeden hlavní cíl, a tím je nenechat vás zapomenout na vše důležité (ať už to bude schůzka, nákupní seznam nebo narozeniny).

Pro Android 10 a vyšší.

Přes 500 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Jewels Premium Match 3 Puzzles otto games

RUSTY : Island Survival Pro Gem Jam

Připomeňte si starší díly seriálu o aplikacích zdarma:

Jaká je vaše nejoblíbenější aplikace z Google Play?

Zdroj: Obchod Play