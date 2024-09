V novém dílu našeho seriálu přinášíme tipy na apky zdarma z Google Play



Našli jsme pár placených aplikací, které vývojáři aktuálně nabízí bez poplatku



Dnešní tipy vám pomohou vypilovat angličtinu, naučit se korejsky nebo si zahrát na hackera



Je tu další pokračování seriálu o aplikacích a hrách. Ty jsou běžně placené, ale jejich vývojáři je dočasně zpřístupnili na Google Play zdarma. A co nás tentokrát zaujalo? Zajímavá aplikace pro výuku korejštiny, díky níž to i vy zvládnete poměrně snadno. V další si zase vypilujete pravopis v angličtině. A jiné vám nabídnou nové ciferníky na chytré hodinky nebo zajímavé ikony do mobilu.

Aplikace, u kterých vidíte screenshoty, jsme sami vyzkoušeli. Ani vy neváhejte, protože už zítra zase mohou být za poplatek.

TOP aplikace zdarma na Google Play

Turqoise – Icon Pack

Turqoise - Icon Pack Panoto Gomo

Nudí vás obyčejné, tuctové ikony aplikací? Vylepšete si je a změňte po svém. Sada ikon s názvem Turqoise vám dá na výběr přes 2 800 ikon, různé tapety a můžete si přes ni požádat i o ikonu na míru. Podporuje řadu oblíbených launcherů jako je nova launcher, evie launcher a další. Nastavení je snadné a váš displej bude rázem originální.

Aplikace běžně stojí 1,49 dolarů, teď je zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 5 000 stažení

Spelling Right PRO

Angličtina je někdy hodně zákeřná, protože se v ní slova jinak vyslovují a jinak píší. Pokud v ní i vy často chybujete, můžete si pravopis a gramatiku procvičovat s pomocí téhle šikovné aplikace. Dá se v ní v klidu trénovat nebo si změřit své znalosti v časovém kvízu. Aplikace obsahuje tisíce různých slov včetně těch největších chytáků, je vhodná pro všechny věkové kategorie – a své výsledky můžete sdílet s ostatními uživateli.

Aplikace normálně stojí 1,99 dolarů, nyní je zdarma.

Pro Android 2.3 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Osamělý hacker

Nejde tak úplně o aplikaci, protože hackerské programy se na Google Play běžně nenabízejí. Lonely Hacker (Osamělý hacker) je spíš jakousi simulací, v níž se dostanete do kůže hackera a vyzkoušíte si, co vše to obnáší. Vytvořil ji nezávislý vývojář a dává v ní k dispozici otevřený svět se všemi státy, velmi realistický hackerský software a navíc různé mini hry, až budete z „hackování“ už unaveni. Díky téhle aplikaci se z vás hacker (naštěstí) nestane, ale rozhodně se u ní nebudete nudit.

Aplikace obvykle stojí 1,99 dolarů, teď je ke stažení zdarma.

Pro Android 6.0 a vyšší.

Přes 1 000 000 stažení.

Memorize: Learn Korean Words

Říká se, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Co se proto pustit do studia korejštiny? S touhle aplikací, která je založena na umělé inteligenci, vám může jít učení mnohem snadněji, než byste čekali. Obsahuje přes 5 600 nejčastěji používaných korejských slov, nabízí kartičky se slovíčky, slovník, sady slov i audio. AI po započetí studia vybírá taková slova a sady, které pro vás budou na základě předchozích zájmů a úspěchů nejdůležitější. A do aplikace průběžně přibývají nová a nová slovíčka.

Aplikace běžně stojí 6,99 dolarů, nyní je výjimečně zdarma.

Pro Android 5.0 a vyšší.

Přes 10 000 stažení.

Quick Arc Launcher

Quick Arc Launcher KEICE SOFT

Už vás nebaví mít všechny aplikace naskládané po celém displeji mobilu? Možná vás zaujme vějířovité rozložení, které nabízí aplikace Quick Arc Launcher. Aplikace jsou poskládané v přehledném duhově vybarveném vějíři a pro jejich spuštění stačí jen přejet prstem po vějíři. Upravit si přitom můžete jak barevnost, tak i délku a šířku jednotlivých listů. Hlavní výhoda této aplikace tkví v tom, že vám umožní ovládat mobil jednou rukou.

U chytrých telefonů Huawei si ale dávejte pozor – v úsporném režimu nemusí fungovat. A pokud máte mobil s Androidem 12 a novějším, použijte namísto téhle aplikace apku Quick Arc Launcher 2.

Aplikace běžně stojí 2,99 dolarů, teď je dočasně zdarma.

Pro Android 4.4 a vyšší (není kompatibilní se systémem Android 12 a vyšším).

(není kompatibilní se systémem Android 12 a vyšším). Přes 10 000 stažení.



DADAM66 Analog Watch Face

DADAM66 Analog Watch Face Dadam Watch Faces

Milujete své chytré hodinky a jejich neuvěřitelné funkce, ale zároveň toužíte po starých dobrých rafičkách? Aplikace DADAM66 Analog Watch Face laděná do stylové šedo-černé barvy vám toto přání splní. Nabízí různé možnosti ciferníků se zobrazením analogového času, zobrazení data, různé barevné možnosti pro hodinové ručičky. Nechybí jí ani krokoměr, měření srdečního tepu nebo Battery Progressbar.

Aplikace běžně stojí 1,49 dolarů, teď je dočasně zdarma.

Pro Wear OS s úrovní API 30+.

Přes 1 000 stažení.

TOP hry zdarma na Google Play

Zombie Age 3 Premium: Survival DIVMOB

Teach Your Monster to Read Teach Your Monster

Připomeňte si starší díly seriálu o aplikacích zdarma:

Jaká je aplikace z Google Play je podle vás nejzajímavější?

Zdroj: Obchod Play