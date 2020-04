Mobilní Google Chrome prý bude už brzy umět otevírat více oken

Příchod ohebných telefonů a mobilů s duálními displeji nasadil brouka do hlavy nejen dychtivým fanouškům technologií, ale také vývojářům aplikací. U ohebných displejů je grafická úprava ve většině případů vlastně jen otázkou rozlišení. U těch duálních je to ale krapet složitější. A také pestřejší. Nedávno jsme psali například o tom, jak Microsoft seznamuje autory aplikací s funkčností displejů v jeho připravovaném Surface Duo. Mezi takové vývojáře bude vlastně patřit i samotný Google. Jak se zdá, po několika měsících dokončuje úpravy prohlížeče Chrome, který by měl umět nově v Android zařízeních otevírat okna na více displejích.

Stejně jako na počítači by měl prohlížeč umět jednoduše vytvořit dvě okna a umístit je vedle sebe nezávisle na dva displeje. Dá se to udělat i nyní, ale ne úplně snadnou cestou. Google chce proto připravit svůj prohlížeč na tuto možnost přímo. Doposud se Chrome na Android přístrojích s duálními displeji zobrazuje v podobě jednoho velkého a “rozříznutého” okna. Práce na nové funkci započaly už v roce 2018 v podstatě na míru přístroje ZTE Axon M. Až nyní se ale věci hýbou trochu rychleji a zdá se, že se k novince dostaneme co nevidět. Teoreticky i v podobě pro běžné displeje, na kterých bychom mohli dvě okna Chromu také. Uvidíme.

Využili byste na mobilu možnost mít vedle sebe otevřená dvě okna prohlížeče? Nebo už to používáte?

Zdroj: 9to5