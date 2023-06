Různé textové či obrazové AI nástroje “poháněné” strojovým učením a neuronovými sítěmi se aktuálně prokousávají z webových stránek a prohlížečů mimo jiné i na mobilní telefony. Pokud se zaměříme například na ChatGPT, tak ten již nějakou dobu funguje v mobilech například v rámci klávesnice SwiftKey, nicméně tím to samozřejmě nekončí. Momentálně nejpopulárnější konverzační AI služba bude brzy fungovat jako aplikace pro Android, ale nejspíš ještě dřív poslouží jako hlasový asistent v chystaném telefonu značky Infinix.

Čínská společnost by měla v Indii ještě během června představit nový mobil Infinix Note 30 a právě této novinky by se měla funkce týkat. Známý leaker Ice Universe na Twitteru uvedl, že hlasový asistent založený na službě ChatGPT nebude samostatnou aplikací, ale součástí systému. Video dokonce naznačuje, jak by mohla interakce vypadat.

Big news!

Infinix would be the first to integrate ChatGPT into their phones, the NOTE 30 series! While the OpenAI’s ChatGPT app has launched, embedding ChatGPT into a phone is groundbreaking. They combined ChatGPT with the voice assistant Folax, giving Siri a run for its money. pic.twitter.com/xr0Juh5kgN

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 2, 2023