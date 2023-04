Společnost Microsoft udělala před pár týdny obrazně řečeno díru do světa vyhledávačů tím, že do svého Bingu implementovala komunikační AI nástroj ChatGPT. Vypálila tím mimo jiné rybník Googlu, který sice něco podobného chystá možná i déle, nicméně na jeho dílo stále čekáme. Předpokládalo se, že Microsoft svůj Bing Chat (založený na nejnovějším GPT-4) nebude úplně ochotný pouštět na jiné služby či platformy, ale trochu překvapivě se tak už stalo. Je volně dostupný i skrze dlouhodobě oblíbenou mobilní klávesnici SwiftKey pro Android.

Integrace se v tuto chvíli týká beta verze aplikace. K jejímu testování není potřeba se nikde speciálně přihlašovat, je běžně ke stažení na Google Play. Přímo šéf technické divize mobilních nástrojů Microsoftu Pedram Rezaei na Twitteru potvrdil, že funkce je zde postupně zaváděna.

Did we just add major AI functionality to @SwiftKey? Slowly rolling out. Get yourself onto the Beta channel to taste the future.

— Pedram Rezaei (@pedram_re) April 6, 2023