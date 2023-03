Vychází ChatGPT-4: Co umí nového a u čeho dál pokulhává?

Společnost OpenAI představila očekávanou novou verzi svého nástroje ChatGPT. Tento umělou inteligencí řízený jazykový model, jenž umí textově odpovídat na otázky, být kreativní či dokonce fungovat jako překladač, se dočkal již čtvrté generace. ChatGPT-4 je momentálně napřímo dostupný jen pro platící uživatele tarifu ChatGPT Plus a veřejně bude na svém webu k dispozici asi až časem, nicméně autoři již kompletně popsali jeho vlastnosti. Patrně nejvýznamnější novinkou je schopnost “čtení” obrázků pro vzoru Google Lens.

“GPT-4 je velký multimodální model (přijímá obrazové a textové vstupy a vysílá textové výstupy), který je sice v mnoha reálných scénářích méně schopný než člověk, ale v různých odborných a akademických srovnávacích testech vykazuje výkon na úrovni člověka. Například simulovanou advokátní zkoušku zvládl s výsledkem kolem 10 % nejlepších účastníků testů; naproti tomu výsledek modelu GPT-3.5 se pohyboval kolem 10 % nejhorších,” chlubí se autoři.

Ti dále vysvětlují, že při běžné konverzaci může být rozdíl mezi GPT-3.5 a GPT-4 nepatrný. Rozdíl se ale projeví, když složitost úlohy dosáhne dostatečné hranice. Nová verze má být spolehlivější, kreativnější a dokáže zpracovat mnohem více nuancí než GPT-3.5. “Abychom pochopili rozdíl mezi oběma modely, testovali jsme je na různých srovnávacích testech, včetně simulace zkoušek, které byly původně určeny pro lidi,” popisuje OpenAI.

Co se týká zmíněného “čtení” obrázků, tak to je zatím předmětem testování a dostupné jsou pouze náhledy. Nástroj funguje podobně jako například Google Lens a umí rozpoznat předměty na fotografii. Výstupem však nejsou podobné obrázky či odkazy s vysvětlením, nýbrž textový popis toho, co na snímku je.

Umělá inteligence ale v tomto případě zvládá pochopit i kontext případného “příběhu” na fotce a vysvětlit jej. U přiložené fotky byla například schopná popsat správně předměty ve všech třech okýnkách a současně odhalit a vysvětlit humor, který se za produktem ukrývá. “Vychází z absurdity zapojení velkého, zastaralého konektoru VGA do malého, moderního nabíjecího portu smartphonu,” píše v ukázce ChatGPT-4.

Přehlížený vyhledávač má nyní 100 milionů aktivních uživatelů a funkce, které může Google závidět čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Autoři projektu v průvodním článku rovněž přiznávají nedokonalosti nového chatovacího bota. “Navzdory svým schopnostem má podobná omezení jako předchozí modely. Především stále není zcela spolehlivý (“halucinuje” fakta a dělá chyby v uvažování). Při používání výstupů jazykových modelů, zejména v kontextech s vysokou mírou rizika, je třeba dbát velké opatrnosti, přičemž přesný protokol (například lidská kontrola) musí odpovídat potřebám konkrétního případu použití. I tak ale GPT-4 dosahuje o 40 % vyššího skóre než GPT-3.5,” podotýkají vývojáři.

Stejně jako starší verze ani GPT-4 obecně nezná události, které nastaly po přerušení převážné většiny jeho dat (září 2021), a nepoučí se ze svých zkušeností. Někdy se může dopouštět jednoduchých chyb v uvažování, které se nezdají být v souladu s kompetencemi v daných oblastech, nebo být příliš důvěřivý při přijímání zjevně nepravdivých tvrzení od uživatele. A někdy může selhat při řešení těžkých problémů stejným způsobem jako lidé, například vnášením bezpečnostních chyb do kódu, který vytváří.

Firma OpenAI dále zmiňuje i rizika a plánovaná opatření. “GPT-4 představuje podobná rizika jako předchozí modely, například generování škodlivých rad, chybného kódu nebo nepřesných informací. Mohou ale přijít i nová. Abychom pochopili jejich rozsah, zapojili jsme do adverzního testování modelu více než 50 odborníků z oblastí jako jsou rizika spojená s umělou inteligencí, kybernetická bezpečnost nebo mezinárodní bezpečnost. GPT-4 a následné modely mají potenciál významně ovlivnit společnost, a to jak prospěšným, tak škodlivým způsobem,” uvědomují si.

Předplatitelé služby ChatGPT Plus zatím získají přístup ke službě GPT-4 s omezením používání. Přesný limit využití budou tvůrci upravovat v závislosti na poptávce a výkonu systému v praxi. “Očekáváme, že kapacita bude značně omezená (i když v nadcházejících měsících budeme škálovat a optimalizovat),” říkají vývojáři z OpenAI k aktuální dostupnosti jejich nejnovějšího díla. Zaplňuje se také čekací listina pro využití ChatGPT-4 přes API. Některé weby či prohlížeče už jej implementují.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Už jste zkoušeli ChatGPT? Co na jeho schopnosti říkáte?