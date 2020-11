HarmonyOS pro mobily bude v beta verzi dostupný v půlce prosince

Čínská společnost Huawei usilovně pracuje na dokončení systému HarmonyOS (v Číně HongMengOS) pro použití v mobilních telefonech. V minulých týdnech jsme nejprve zachytili spekulaci o možném termínu, po které následovalo oficiální potvrzení. Dokonce jsme se dočkali zprávy, že nový systém půjde nainstalovat i do starších telefonů namísto Androidu a nadstavby EMUI 11. Nedlouho poté vznikl i neoficiální seznam zařízení. Teď tu máme další spekulaci potvrzující, že se finální vydání skutečně kvapem blíží. Huawei prý nastavilo datum vydání beta verze HarmonyOS pro mobily na 18. prosinec.

Nový systém má potenciál zaujmout nejen fanoušky mobilů značek Huawei a Honor, ale i mnohých jiných. Čínská firma jej totiž hodlá nabízet i dalším výrobcům. To v podstatě znamená, že chce vlastní OS vyslat do boje proti Androidu a iOS. Jak moc reálný plán to je? To se asi brzy uvidí. V prosinci začne beta testování a první mobily s předinstalovaným HarmonyOS by měly mít jarní datum uvedení. Zatím není ale úplně jasné, zda má Huawei okamžitě v plánu poslat tyto telefony potažmo systém i za hranice Číny.

Zdroj: Gizmo