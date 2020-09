Huawei: Zařízení s EMUI 11 budou moci později přejít na HarmonyOS

Je to pár hodin, co čínská společnost Huawei uvedla druhou verzi svého vlastního operačního systému HarmonyOS. O tomto prostředí, které má potenciál časem konkurovat snad i samotnému Androidu, se už nějakou dobu mluví. A také na něm běží několik přístrojů. Ještě letos to budou další notebooky, televize, hodinky nebo tablety. V roce 2021 by se měly přidat konečně také telefony. V současnosti běží mobily Huawei a Honor na Androidu a nadstavbě EMUI, případně Magic UI. Co tedy nastane, až bude nový systém připravený? Společnost Huawei potvrdila, že na HarmonyOS budou mít možnost přechodu i zařízení s nově představenou nadstavbou EMUI 11.

K prohlášení je zatím několik nezodpovězených otázek. Budou mít tu možnost všechny přístroje s EMUI 11? Bude to povinné, nebo volitelné? To zatím nikdo neřekl. I když zatím nebyl potvrzen ani konkrétní seznam zařízení pro EMUI 11, je to jistě dobrá zpráva. Tato možnost vloží do rukou uživatelů právo jednoduché volby. Jestli zůstat u nadstavby Androidu, nebo vyzkoušet nový čínský systém. Poslední mobily od Huawei a Honor jsou nadále vystaveny restrikci, která jim nedovoluje používat Google služby a aplikace. To je jedním z důvodů, proč Huawei začalo pracovat na vlastním operačním systému. Možnost přechodu mezi EMUI 11 a HarmonyOS v tomto ohledu ale nijak nepomůže. Půjde jen o jinou variantu ještě víc vzdálenou původnímu řešení od Google. Šéf Huawei nicméně nedávno řekl, že HarmonyOS dosahuje asi tří čtvrtin schopností Androidu a nadále se zlepšuje.

Jak jste zatím spokojení s nadstavbou EMUI?

Zdroj: aauthority