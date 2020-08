Kdy přijde první Huawei telefon s HarmonyOS? Naznačil to šéf firmy

Před pár dny jsme vám přinesli informaci o tom, že Huawei plánuje do některých svých přístrojů ještě letos vložit operační systém HarmonyOS v nové verzi 2.0. Bude se to týkat notebooků, tabletů a chytrých hodinek. S touto novinkou samozřejmě znovu zesílily dotazy a spekulace, kdy bude HarmonyOS i pro Huawei mobily. Trochu konkrétnější hranice dal teď těmto dohadům přímo šéf firmy Richard Yu. Řekl, že letos se tak jistě nestane, možná příští rok.

HarmonyOS (HongmengOS v Číně) představila společnost poprvé na konferenci HDC 2019. Zejména v reakci na obchodní restrikce nedovolující Huawei vkládat do přístrojů Google aplikace. Jako první se dočkaly televize, ale bylo avizováno, že se systém dostane časem právě i do telefonů. Letošní akce HDC začíná 10. září a možná se během ní dozvíme i bližší info o tom, kdy bude HarmonyOS pro Huawei mobily. Zatím se nedá předpokládat, že by tento systém v telefonech úplně nahradil Android. Čínská firma si nicméně hodlá chystat půdu pro zavedení vlastní alternativy.

Zdroj: hcentral