Huawei nabídne HMS a HarmonyOS dalším značkám. S kým teď jedná?

To, o čem se už nějakou dobu spekulovalo, se s největší pravděpodobností skutečně stane. Čínská společnost Huawei má v plánu poskytnout dalším výrobcům svůj vlastnoručně vyvíjený balík mobilních služeb HMS a také operační systém HarmonyOS (v Číně HongmengOS). To je krok, kterým se firma zavalená obchodními restrikcemi hlavně ze strany USA finálně postaví do cesty Googlu a Androidu. Obě softwarová řešení začalo Huawei na plné obrátky vyvíjet v momentě, kdy byl společnosti a jejím přístrojům znemožněn přístup k mobilním Google službám (GMS) a dalším věcem z původního Android ekosystému. Situace nyní dospěla až do takové fáze, že firma “pustí” HarmonyOS a HMS pro další výrobce.

Vedení firmy potvrdilo, že v jednání je spolupráce minimálně s dalšími čínskými značkami. Polemizovat tak můžeme třeba nad Xiaomi, Oppo nebo Realme. Pokud by k takové dohodě skutečně došlo, Huawei by svým řešením rázem pokrylo obrovský díl globálního trhu s mobily. Ale nejen s nimi, HarmonyOS je vyvíjeno třeba i pro hodinky (např. Huawei Watch GT 2 Pro tento systém dostanou v Číně hned z výroby), notebooky a televize. První telefony mají mít HarmonyOS příští rok. Není také vyloučené, že se v případě úspěchu na “domácí” půdě HMS a systém HarmonyOS stanou dostupnými i pro další výrobce i mimo Čínu. To by rázem stavělo Huawei do roviny Googlu a Applu při souboji operačních systémů. Něco takového by bylo velmi zajímavé sledovat.

