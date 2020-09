Recenze Huawei Watch GT2 Pro: Kam se posunuly jedny z TOP hodinek?

V těchto dnech přicházejí na trh nové chytré hodinky od čínské firmy Huawei, tentokrát pojmenované Watch GT2 Pro. Jak název napovídá, jde o vylepšenou verzi dřívějšího modelu GT2, který si od svého vydání našel velkou spoustu fanoušků. Důvodem je sice uzavřený, ale propracovaný systém, parádní design a hlavně nadprůměrná výdrž. Na toto se snaží aktuální novinka navázat. Jak se jí to daří a co přihazuje navrch? To se dozvíte v recenzi…

Balení

Hodinky Huawei Watch GT2 Pro se prodávají v úplně stejné krabici jako předchozí “standardní” model. Elegantní černý box po otevření jako první odhalí ciferník hodinek, které jsou obepnuté kolem pěnové výplně. Krabička ukrytá vedle hodinek a pod druhým víčkem v sobě má tradiční dokumenty, USB-A <> USB-C kabel a nabíjecí stanici. Ta představuje jednu z nejvýznamnějších novinek, jelikož dodává hodinkám energii bezdrátově za pomoci standardizované Qi technologie. Nabíječka i hodinky Watch GT2 se tedy od původní verze liší na první pohled tím, že na sobě nemají žádné propojovací konektory. Mnou testovaná verze je 46mm Classic Edition v šedé barvě a koženým (vyměnitelným) 22 mm řemínkem. Když už je řeč o designu, tak…

Tady někdo pěkně přibral

Jednou ze skvělých vlastností starších Watch GT2 je, že navzdory obří výdrži, senzorům a funkcím vůbec nejsou velké a těžké. Oproti konkurenci určitě. V podstatě ve všech směrech jsou ale nové Huawei Watch GT2 Pro méně skromné. U šířky a délky je to skoro milimetr rozdíl, i když displej zůstal stejně velký. Na tomto místě se ale asi nebude moc lidí zlobit, robustnější hodinky jsou většinou vítané. Velikost jejich těla opticky násobí i trochu upravené zpracování “rámečku”.

Původní několikamilimetrové zkosení nahradila širší rovná plocha sklíčka a zmizely také číslice po obvodu. Vizuálně se tedy zvětšila funkční plocha. Dominanci kruhové části potvrzují i zmenšená tlačítka. Za mě teď vypadají trochu méně sportovně a o něco víc luxusně. Nemám námitek, i když bych měl při dlouhodobějším nošení trochu strach o hrany sklíčka. To je tu ovšem nově safírové, takže by mělo vydržet i drsnější zacházení. Pohodlné čtení i pod slunečními paprsky už považuji za samozřejmost.

O něco víc mrzí ale i větší tloušťka, která poskočila z 10,7 na 11,4 milimetru. Jasně, je to pár desetin, ale v porovnání s celkovou tloušťkou je to hodně a na ruce to prostě jaksi intuitivně poznáte. K tomu musíme připočíst i vyšší váhu, která se skokem o 11 gramů dostala na 52 gramů. Důvodem tohoto přibírání jsou pravděpodobně součástky nutné pro bezdrátové nabíjení. Jak se dozvíte dál, jinou příčinu to nejspíš nemá. A to mohla být hmotnost asi ještě vyšší, kdyby Huawei svoje Watch GT2 Pro nevložil do titanového těla s keramickými zády. Titan je totiž cca 4x lehčí než ocel.

Huawei Watch GT2 Pro: Oficiální specifikace

1,39″ AMOLED displej s rozlišením 454 x 454 px

procesor Kirin A1

4 GB úložistě

rozměry 46,7 mm x 46,7 mm x 11,4 mm

hmotnost 52 g

titanovo-keramické tělo a safírové sklíčko

Bluetooth 5.1, GPS, reproduktor, mikrofon, odolnost 5ATM

Systém pořád stejně (ne)dobrý

Huawei zatím stále jede po starých kolejích a i v těchto hodinkách je systém LiteOS. Na připravovaný a ostře sledovaný HarmonyOS by mělo dojít snad u těch budoucích. Každopádně se bavíme o uzavřeném prostředí. To je ve spoustě věcí více než dostačující, ale najdou se i staré známé nepříjemnosti. Třeba nemožnost používat dálkovou spoušť fotoaparátu mimo telefony s nadstavbou EMUI, nepřítomnost exportu sportovních dat do nástrojů třetích stran nebo omezené možnosti volání z hodinek. Tím myslím fakt, že ze zápěstí se dá volat jen na deset předvolených čísel, která předem zadáte v aplikaci. Důvod? Neznámý.