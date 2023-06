Loni nám Asus představil ZenFone 9, který osobně považuji za nejlepší kompaktní vlajku roku 2022. Proč? Především kvůli extrémně plynulému a čistému Androidu. Získal si mě ale také designem a (na poměry takhle malých telefonů) i výdrží baterie. Někdo by mohl namítat, že třeba Galaxy S22 má lepší fotoaparáty, teleobjektiv, prémiovější zpracování a delší podporu, avšak u mě tyto klady zadupala do země tristní odladěnost, přehřívání a špatná výdrž baterie. Proto bych si možná právě Asus koupil radši. Porazit telefon se zmíněnými neduhy není zas tak složité, zvlášť když většina konkurence na malé telefony kašle.

Letošní ZenFone 10 to má ale o poznání těžší. V březnu představená Galaxy S23 se dokázala vypořádat jak s plynulostí, tak i výdrží. Chyby byste možná hledali marně i pod mikroskopem, zvlášť když jste ji mohli pár dní nazpět koupit za necelých 13 tisíc. Proč celé tohle intermezzo? Protože právě Galaxy S23 je pro dnes recenzovaný ZenFone 10 tou největší konkurencí a v průběhu celého textu si oba telefony srovnáme několikrát.

Obsah recenze ASUS ZenFone 10

Obsah balení ASUS ZenFone 10

Obsah balení Zenfonu 10 je nadstandardní, budeme-li jej srovnávat se Samsungem a Applem. Kromě telefonu samotného se v pěkné šedivé krabičce nachází také černé plastové pouzdro, které sice telefon ochrání, ale zakryje vám krásná záda, o nichž bude řeč později. Nechybí pochopitelně USB-C nabíjecí kabel a samozřejmostí je u tohoto tchajwanského výrobce také nabíjecí adaptér s výkonem 30 W.

Kvalita zpracování a vzhled

S rozměry 146,5 x 68,1 x 9,4 mm a vahou 172 gramů patří Asus ZenFone 10 k těm vůbec nejmenším Androidům na trhu. Ještě předtím, než se dostanu ke kvalitě zpracování a vzhledu si dovolím lidem (tedy i sobě), kteří denně používají pádla typu Galaxy S23 Ultra, Pixel 7 Pro nebo “maxové” iPhony připomenout, jak je takhle malý kousek hardwaru příjemný. Dáte ho kamkoliv, v autě ho nemusíte vytahovat z kapsy, dá se bez sebemenších problémů obsloužit jednou rukou a zkrátka vám nebude nikterak na obtíž.

Co se týče samotného designu, ten zůstal od loňska prakticky totožný. Liší se pouze minoritně. U fotoaparátu se nenachází číslice, která značila generaci telefonu, namísto ní je zde nápis ASUS ZenFone, který se přesunul z pravé dolní části. Téměř žádné změny ve vzhledu mi osobně nevadí a vlastně to celé dává smysl. Design se změnil minulý rok a funguje dobře. Za zmínku stojí také textura na zádech, která na omak připomíná papír. Skutečně jsem měl ze začátku pocit, že když telefon něčím poliju, skvrny na zádech zůstanou, což se samozřejmě neděje. Tento nápaditý materiál přináší několik výhod, ať je řeč o skvělé ergonomii (telefon vám v podstatě nemá šanci vyklouznout z ruky) nebo snadné údržbě. Telefon stačí otřít jednou za čas a nemusíte to dělat každý den, což se u mobilů se skleněnými zády rozhodně říct nedá.

Jistou unikátnost představuje rovněž přítomnost audio jacku, který se z vlajek vytratil už před mnoha lety, na spodní straně se pak nachází kromě USB-C konektoru a reproduktoru také šuplík se SIM kartou. Ochranu proti vodě a prachu zajišťuje certifikace IP68. I přes fakt, že přední stranu zdobí AMOLED displej se čtečka nachází (stejně jako minule) na pravém boku v zapínacím tlačítku. Funguje rychle a spolehlivě. Osobně mám raději čtečky v displejích, ale jistě se najde hromada uživatelů, kteří to budou mít přesně naopak.

Reproduktory Asus umí, dokázal nám to třeba s herní sérii ROG Phone. Na její kvality pochopitelně nedosahuje, ale pokud vezmu v potaz velikost telefonu i konkurenci, musím smeknout klobouk. Zvuk je možná až nečekaně plný, basový projev je dobrý a pokud máte v plánu na mobilu sledovat videa, pouštět hudbu nebo poslouchat nahlas podcasty, dokáže tento malý prcek celkem dobře pokrýt i větší místnost.



Displej – až na bradu bez výtek

Z předchozích řádků je doufám dostatečně patrné, že jsem s tím, že se Asus neodhodlal k větší změně designu úplně v pohodě. Co mi ale trochu vadí je displej, který se od Zenfonu 9 téměř nezměnil. A teď mě nechápejte zle. Díváme se stále na solidní 5,92palcový AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a nově až 144Hz obnovovací frekvencí, kterou však lze zapnout jen u hrstky her. V systému vám vždy poběží maximálně 120 Hz. Jas činí identických 800 nitů, v HDR se dokáže rozsvítit až na 1100 nitů. Pozorovací úhly jsou, stejně jako přesné barvy něčím, za co je třeba Asus pochválit. V levém horním rohu jej pak narušuje průstřel se selfie kamerkou. Je sice malý, ale dost se odráží, takže o sobě dá čas od času vědět.

S čím mám tedy problém? Není tu LTPO technologie, mobil umí přepínat pouze mezi 60, 90 a 120 Hz. Druhá výtka nemíří k samotnému panelu, spíše k jeho rámečkům, konkrétně k té ošklivé spodní bradě.

Pokud s něčím podobným nemáte problém, klidně mé fňukání přeskočte. Když ale vedle sebe držím ZenFone 10, Xiaomi 13 a Galaxy S23, vypadá tchajwanský telefon zepředu jako chudý příbuzný. U telefonu, za který zaplatíte tolik peněz bych si ji zkrátka představoval tenčí. Po pár dnech si ale i moje oko zvyklo a navíc jsem mobil celou dobu používal s výchozí černou tapetou, která tento neduh poměrně dobře tají.



Snapdragon 8 Gen 2 odvádí vynikající práci

Asus si nový Snapdragon 8 Gen 2 osahal v ROG Phonu 7 a rozhodl se ho použít i v o poznání menším telefonu. To ale není nic překvapivého. Loňský ZenFone 9 měl už poměrně dobře vyladěný Snapdragon 8+ Gen1 a nová generace posouvá výkon, ale hlavně energetickou efektivitu ještě krapet dál. Telefon samozřejmě běží příkladně plynule, ani jednou jsem se za celou dobu používání nesetkal s nějakým nepříjemným zásekem nebo trhanou animací.

Pocitově je ZenFone 10 rychlejší než Galaxy S23, ale to je dáno spíše nadstavbou a animacemi. Co mě ale dostalo je jeho hrubý výkon, který se téměř rovná ROG Phonu 7 a překonává Galaxy S23. S hrami si poradí na jedničku a teď nemám na mysli jen výkon, ale také chlazení. Telefon se zapotí až po přibližně 20 minutách hraní Diabla Immortal a ani po hodině není na dotyk nepříjemný. Jasně, primárně na hry si asi koupíte model z herní odnože, ale kdybyste si tu a tam chtěli něco zahrát, poběží vše jako po másle i na vysoké detaily.

Fakt, že je nový ZenFone 10 tak rychlý nezpůsobuje jen přítomnost nového Snapdragonu, ale také rychlé UFS 4.0 úložiště a LPDDR5X RAM paměti. Námi testovaná varianta 16/512 GB je (hlavně z hlediska kapacity RAM) trochu overkill, ale počítám, že základní verze s 8 GB RAM poběží na chlup stejně dobře.



Systém Android 13 a nadstavba Zen UI

Jak již bylo naznačeno v předchozím odstavci, ZenFone 10 dostal do vínku nadstavbu Zen UI, která je postavena okolo Androidu 13. Až na pár aplikací jako Galerie či Phone Clone se zde nenachází žádný zbytečný balast a klidně byste řekli, že takhle vypadá čistý Android. Tchajwanský výrobce do něj ale implementoval pár vychytávek. Mezi ty nejlepší patří chytré tlačítko ZenTouch, které se nachází v tom zapínacím a umožňuje vyvolávat rychlé akce. Takže se už tak kompaktní mobil ovládá ještě pohodlněji. Až nečekaně jsem si zvykl na posunutí prstem směrem dolů, které rozbaluje oznamovací centrum. Fajn jsou ale také další akce jako dvojité klepnutí či dlouhé stisknutí, které vyvolají přesně to, co potřebujete. Můžete si rychle otevřít aplikaci, vytvořit novou událost v kalendáři, zapnout režim Nerušit, aktivovat svítilnu nebo rychle otevřít fotoaparát. Možnosti jsou takřka neomezené.