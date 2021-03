5 tipů na zajímavé zboží z Číny: Chytrá osobní váha Amazfit a další…

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z Číny. Hlavní tip se dnes týká současné pandemické / lockdownové situace, během které se na našem zdraví bohužel nepodepisuje pouze zákeřný virus, ale mimo jiné i nedostatek pohybu. I když možná mnozí z nás raději ani nechtějí vědět, jak na tom jsou s hmotností, zmínku si zaslouží chytrá osobní váha od Amazfit. Doplní jej dvě vychytávky ze světa audiovizuální techniky, USB rozbočovač a jeden praktický pomocník do auta.

Chytrá osobní váha Amazfit

Nejen hmotnost, ale dohromady až 16 tělesných parametrů dokáže tato váha svým uživatelům po běžném stoupnutí na ni předat. Pochopitelně ve spolupráci s mobilní aplikací. Objednávat můžete z Polska a Německa.

Cena: 1 120 Kč

Externí zvuková karta Ugreen

Jedna sluchátka, druhá sluchátka, mikrofon… jak to všechno zapojit do počítače, když nemáte dostatek správných konektorů? Řešením je externí zvuková karta, do které zapojíte zařízení s jack konektorem a propojíte je přes USB rovnou do počítače. V případě této “zvukovky” od Ugreen se můžete těšit na vzorkovací frekvenci 16bit 48 KHz či latenci 40 – 50 ms a má i vlastní ovládání hlasitosti.

Cena: 250 Kč

Rozkládací 40″ stativ Nagnahz

Potřebujete občas telefon, akční kameru nebo zrcadlovku postavit pevně na jedno místo? Třeba kvůli skupinové fotce nebo záběru s dlouhou závěrkou? Každopádně byste měli mít ideálně stativ. Alespoň nějaký lehký, obyčejný. Co třeba tento? Dá se objednat přímo z českého skladu.

Cena: 410 Kč

Odpadkový koš do auta Baseus

Společnost Baseus možná znáte jako producenta různých elektronických vychytávek, z nichž mnohé poslední dobou cílí na majitele vozů. Nejinak je tomu i v tomto případě, nicméně tentokrát jde o “hloupé” zařízení – obyčejný odpadkový koš. Vypadá ale velmi dobře a je uzpůsobený klasické nápojové přihrádce.

Cena: 430 Kč

USB HUB / splitter Ruipoo

Jestli se u počítače často potýkáte s nedostatkem USB konektorů, asi už jste se začali poohlížet po nějakém USB rozbočovači, HUBu či splitteru, ať už to nazvete jakkoli. Tento model značky Ruipoo je zajímavý díky manuálnímu odpínání jednotlivých konektorů a také nezávislému pětivoltovému napájení. Kvůli němu si ale případně nezapomeňte přiobjednat i adaptér. K dispozici je varianta se čtyřmi a sedmi USB.

Cena: od 290 Kč

