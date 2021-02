5 tipů na zajímavé zboží z Číny: Chytrý spínač Sonoff nebo Xiaomi baterka

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z čínských obchodů. Tentokrát dostaly příležitost opravdu levné drobnosti, které kvůli tomu ale rozhodně neztrácejí na šikovnosti. V dnešním výběru je kabel, malý reproduktor, nátepník s kapsou na mobil pro běžce a hlavně chytrý 230V spínač (switch) od firmy Sonoff.

Sonoff chytrý 230V spínač

Čínská společnost Sonoff má na trhu několik podobných prvků pro domácí elektroinstalaci. Konkrétně tento model Basic (R2) je k dostání již poměrně dlouhou dobu a těší se velké oblibě, což dokazují i počty objednávek na AliExpressu. Velmi jednoduše zajistí ovládání zvoleného obvodu pomocí mobilní aplikace. Uvedená cena platí pro objednání z Číny, ale můžete objednávat i ze Španělska či Francie.

Cena: 108 Kč

Baterka Xiaomi / SOLOVE X3

Slovo “baterka” má v češtině dva významy a tento šikovný pomocník sedí na oba. Svítilna SOLOVE X3, pocházející z Xiaomi crowdfundungového serveru Youpin, umí nejen zajistit světlo, ale také poskytnout energii jako powerbanka. Má kapacitu 3000 mAh a disponuje ochranou IPX6.

Cena: 350 Kč

Běžecký nátepník s kapsou na mobil

Píšeme běžecký, ale využít pochopitelně nemusí najít jen při běhání nebo snad sportu. Vejít by se do něj měl libovolný mobil s úhlopříčkou displeje od 4 do 7 palců. Je k dostání v osmi různých vzorech.

Cena: 195 Kč

Malý Bluetooth reproduktor

Opravdu droboučký (34 x 28,5 mm) a jednoduchý reproduktor, který disponuje pouze napájecí microUSB zdířkou a Bluetooth 4.1 konektivitou. Velkou parádu samozřejmě neudělá, ale pro situace, kdy je potřeba alespoň trochu silnější zvuk než z mobilu, může dostatečně posloužit.

Cena: 137 Kč

Datový / napájecí kabel s magnetickými úchyty

Šikovný káblík, který díky několika magnetům umožňuje nejen efektní a efektivní smotání či rozložení, ale také praktické připnutí na kovové povrchy. Dostupný ve dvou barvách a se třemi různými koncovkami.

5 tipů na zajímavé zboží z Číny: Xiaomi čistička vzduchu do auta a další čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Cena: 95 Kč

Extra slevy na mobily v čínských obchodech

Vybíráme zajímavé kousky v dočasných slevách aneb Flash Deals. Ceny produktů jsou porovnávány v několika čínských obchodech a snažíme se tak přinášet smysluplné slevy, po kterých jsou produkty oproti konkurenci opravdu nejlevnější. Pokud byste u něčeho přece jen narazili na nižší cenu jinde, neostýchejte se zmínit o tom v komentářích. Ceny jsou včetně standardního poštovného.