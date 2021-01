5 tipů na zajímavé zboží z Číny #292: Sluchátka s nahráváním hovorů

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů. Dnešní výběr je opět celkem pestrý. Budeme se věnovat bezdrátovému nabíjení, multimédiím a hlavně jedné velmi šikovné vychytávce, která může vyřešit požadavky mnoha uživatelů mobilů. Hlavním tipem jsou totiž bluetooth sluchátka s nahráváním hovorů.

BT sluchátka Waitronic WT-RS1 s nahráváním hovorů

Jednou z nejzásadnějších funkcí, která majitelům drtivé většiny současných smartphonů chybí, je možnost nahrávání hovorů. Z různých právních i bezpečnostních důvodů výrobci a vývojáři tuto funkci z mobilů v poslední době odstranili a tak je potřeba pátrat po neoficiálních řešeních. Pokud to chcete zkusit cestou hardwaru (a vyhnout se například rootování vašeho telefonu), určitě mrkněte na tuto možnost.

Cena: 795 Kč

Miniprojektor VANKYO Burger A101MQ

Jestli hledáte malý projektor na cesty nebo prostě jen chcete šetřit místo a čas na instalaci doma nebo ve firmě, mohl by vás zaujmout tento kousek od VANKYO. Oprávněně si může říkat “kapesní”, ale přitom disponuje celkem přijatelnými specifikacemi. Má HDMI vstup, zvládne i signál ve FullHD, ovšem nativní nativní má 854 x 480. Hodí se tedy spíš na prezentace než plný požitek z filmů. Podporuje nicméně sdílení obrazovky a dokonce i 3D projekci.

Cena: 3 570 Kč

Cestovní solární panel Dokio (12V / 100W)

I když aktuální doba cestování moc nepřeje, v létě už snad budeme mít příležitost věnovat se radovánkám. Jestli plánujete stanování v přírodě nebo kempování v méně vybaveném kempu, mohla by vám přijít vhod pořádná solární nabíječka. Žádná malá skládačka do batohu. Tato 18V / 100W od Dokio by mohla těm, kteří se bez elektřiny prostě moc neobejdou, zpříjemnit cestování.

Cena: 1 960 Kč

Stylové “army” rádio Retekess V113

Firma Retekess vyrábí přístroje, které jsou designově i funkčně kombinací starších FM rádií a moderních multimediálních stanic. Toto “army rádio” má kromě FM antény například i vstup na USB, microSD karty a AUX signál. V balení je také dálkové ovládání. Zajímavé je, že má klasickou vyjímatelnou telefonní baterii.

Cena: 725 Kč

Bezdrátová nabíječka s lampičkou

Taky máte na nočním stolku nebo pracovním stole nedostatek místa pro nabíjení mobilu a zároveň lampičku? Tento kousek “zabíjí” dvě mouchy jednou ranou. K dispozici jsou aktuálně varianty z bílého plastu nebo i s imitací přírodního dřeva.

Cena: 500 Kč

Extra slevy na mobily v čínských obchodech

Vybíráme zajímavé kousky v dočasných slevách aneb Flash Deals. Ceny produktů jsou porovnávány v několika čínských obchodech a snažíme se tak přinášet smysluplné slevy, po kterých jsou produkty oproti konkurenci opravdu nejlevnější. Pokud byste u něčeho přece jen narazili na nižší cenu jinde, neostýchejte se zmínit o tom v komentářích. Ceny jsou včetně standardního poštovného.