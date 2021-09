Funkce ze Z Flip3 a Z Fold3 míří s One UI 3.1.1 k předkům

Nové ohebné telefony Samsung Galaxy Z Flip3 (testovali jsme) a Galaxy Z Fold3 (ten taky) přišly před pár dny na trh s vylepšenou Android nadstavbou One UI 3.1.1, díky které mohly nabídnout hned několik pokrokových funkcí. Jak je u korejské firmy zvykem, nejnovější verze nezůstává dlouho exkluzivní pouze pro nejžhavější novinky, ale potěší i majitele starších modelů. Tak je tomu i v případě o stupínek vylepšeného One UI, které nyní míří i do starších modelů Fold a Flip.

One UI 3.1 pro starší Flip a Fold telefony

Pravděpodobně nejzajímavější novinkou je Drag & Split funkce, se kterou je možné webovou adresu tažením spustit v jiném okně, aniž by uživatel musel spouštět další instanci aplikace. Při otevření více aplikací na jedné ploše je nyní zpřístupněná změna jejich velikosti a poměru stran. Aplikace je také možné manuálně přinutit k otáčení a Flex mód či rozdělení obrazovky je možné aplikovat i u aplikací, které to doposud samy nepodporovaly. Nejnovější One UI pro starší Samsung ohebňáky vychází v těchto dnech v USA.

Zdroj: sammobile