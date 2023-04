YouTube Premium má nové exkluzivní výhody. Která je nej?

Pokud momentálně uvažujete nad (ne)pořízením či naopak (ne)zrušením předplatného YouTube Premium a procházíte si přitom všechny výhody, které tato služba nabízí, můžete si k nim přičíst další. Společnost Google po poměrně dlouhém půstu z hlediska zavádění zajímavějších novinek představila hned pět nových výhod naráz. A všechny se přímo týkají mobilních zařízení…

Nové výhody YouTube Premium

Všechny uvedené výhody byly uvedeny v rámci jednoho příspěvku na blogu YouTube. Není úplně zaručeno, že bez výjimky míří i k českým uživatelům, nicméně nápověda k nim již česky je, tak že se snad dočkáme. Některé zmiňované funkce už dokonce k dispozici byly, i když v omezené míře.

1. Fronta / fronty v telefonu nebo tabletu. Řazení do front vám vrací kontrolu do rukou a umožňuje vám přesně se rozhodnout, jaké video chcete přehrát příště. YouTube Premium rozšiřuje frontu na telefony a tablety, takže máte i na mobilních zařízeních úplnou kontrolu nad tím, co sledujete.

2. Společné sledování YouTube na Androidu a iOS. Prostřednictvím služby Meet Live Sharing na zařízeních se systémem Android mohou členové služby Premium pořádat schůzky Google Meet, na kterých mohou všichni účastníci bez ohledu na to, zda jsou uživateli služby Premium, společně sledovat videa YouTube. V příštích týdnech bude tato možnost zavedena také pro uživatele FaceTime v systému iOS prostřednictvím služby SharePlay.

3. Návrat k přehrávání mezi zařízeními. Členové služby Premium, která je nyní k dispozici na systémech Android, iOS a webu, mohou pokračovat ve sledování videí YouTube tam, kde předtím skončili, i když přepínají mezi zařízeními.

4. Zachování zážitku ze služby YouTube, když jste offline. S funkcí Chytré stahování přidává služba doporučená videa automaticky přímo do vaší knihovny, když jste připojeni k síti Wi-Fi, a jsou tak připravena ke sledování offline.

5. Zlepšení kvality videa v systému iOS. YoutTube pustí v příštích týdnech v systému iOS (a brzy bude experiment i na webu) verzi videa ve vyšší kvalitě 1080p HD s rozšířeným datovým tokem. Všichni uživatelé sice budou mít stále přístup k rozlišení 1080p, ale toto vylepšené nastavení kvality bude vypadat mimořádně ostře a jasně. O této pravděpodobně přicházející funkci jsme nedávno psali. Nakonec se ovšem ukazuje, že půjde o upgrade pro Premium uživatele a nebude proveden na úkor stávající kvality pro běžné uživatele.

Tak které výhody vás zaujaly nejvíc?