Do YouTube Premium se dostaly reklamy! Google zatím mlží…

Někteří uživatelé si začali stěžovat, že ačkoliv si platí předplatné YouTube Premium, zobrazily se jim během přehrávání reklamy. Právě absence reklam je přitom největším lákadlem, proč si lidé YouTube Premium platí. Další benefity jako je možnost přehrávání na pozadí v aplikaci pro Android a další, jsou často jen třešničkou na dortu.

Google testuje nový tarif YouTube Premium Lite, který reklamy neodstraní úplně, ale jen zmenší jejich počet. Jednou ze zemí, kde se tento program testuje, je Německo. Jedna z možností je, že uživatelé, kteří viděli na YouTube Premium reklamy, se zaregistrovali nevědomky do tohoto testu a nebo do něj byli zařazeni nějakým nedopatřením.

Další vlákno Reddit ukazuje e-mail od podpory YouTube, kde bylo jednomu předplatiteli řečeno, že “propagační reklamy se někdy mohou objevit pro konkrétní partnerství nebo časově omezené nabídky”, v tomto případě s odkazem na zhlédnutí reklamy na balíček NFL Sunday Ticket YouTube TV. Zástupce podpory uvedl, že to “může být způsobeno různými důvody, jako je vaše poloha, historie sledování nebo konkrétní marketingová kampaň”. Znamená to snad, že i na placené službě se mohou reklamy objevit? Podle toho, co Google sděluje v propagaci balíčku, by to možné být nemělo! Spíše podpora zaměnila reklamu vloženou autorem přímo do videa s kontextovou reklamou.

YouTube Premium bez reklam

YouTube Premium stojí běžně 209 Kč měsíčně, případně 129 Kč pro studenty. Můžete využít také rodinný tarif za 389 Kč za měsíc, kde můžete pozvat až 5 dalších členů rodiny. Rodinní příslušníci musí bydlet na stejné adrese.

