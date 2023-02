Za kvalitnější videa na YouTube si možná brzy připlatíme

Jak jsou postupně potlačovány některé možnosti cílení reklam a další principy, díky kterým provozovatelé služeb vydělávali i na neplatících uživatelích, začínají firmy schovávat různé dříve volně dostupné funkce za nutnost uhradit poplatek. Jedna taková nepříjemná změna by se mohla dotknout oblíbeného video portálu YouTube. Objevují se u něj náznaky, že kvalitnější videa si budou moci pustit jen uživatelé placené verze Premium.

Zatím poslední indicie se objevila na Redditu. Jeden z uživatelů aplikace YouTube si všiml, že u něj služba u nastavení kvality přehrávání testuje novou položku “1080p Premium”. Pod ní je zmíněno, že zajišťuje vylepšený bitrate neboli vyšší přenosovou rychlost. Velké písmeno “P” v názvu položky naznačuje, že by mohla být součástí exkluzivních funkcí pouze pro předplatitele.

Není to však poprvé, kdy se takový náznak objevil. Jiný screenshot z loňska dokonce ukazuje, že YouTube (resp. Google) možná zvažuje za tzv. paywall schovat i vyšší rozlišení a snímkovací frekvenci. To už by byl mnohem citelnější zásah do dostupných úrovní kvality. Za zmínku stojí, že u YouTube nedávno po devíti letech skončila šéfka Susan Wojcicki. Tyto strategické změny mohou souviset.

Připlatili byste si za kvalitnější videa?

Zdroj: apolice