Platformě YouTube nelze upřít její velikost a popularitu, avšak mnohými svými kroky svým uživatelům – a to jak divákům, tak tvůrcům – příliš nepomáhá. Ba naopak. I změna, kterou v aplikaci pro zařízení s Androidem testuje tentokrát, působí jako cílený pokus někoho vyprovokovat. Jinak si ji totiž nedokážeme vysvětlit.

Pokud si v současné době na telefonu či tabletu otevřete video v režimu zobrazení přes celou plochu displeje, lze jej potažením shora dolů minimalizovat. Tažením v opačném směru se pak otevře nabídka s dalším doporučeným obsahem.

Jak nicméně v pondělí dopoledne informoval novinář Tushar Mehta – a servítky si ve svém příspěvku na X rozhodně nebral – YouTube těmto ovládacím gestům přiřazuje zcela odlišnou funkci.

The YouTube product team is fucking the gestures in the Android app one after another.

Who the fuck wants to scroll on a long form video? It was more useful to minimize/maximize videos.

As if fucking the in-app PiP wasn’t satisfying enough to whoever is getting off this. pic.twitter.com/1jY0XFbiMW

— Tushar Mehta (@thetymonbay) November 11, 2024