Proč USA bojují proti Xiaomi? Tento údajný důvod vás nejspíš překvapí

Jak pravděpodobně víte, kromě společnosti Huawei je pro USA trnem v oku více čínských firem spojených s telekomunikacemi. Na jednom ze seznamů nežádoucích, který ovšem (zatím) není tolik postižen takovými restrikcemi, je mimo jiné i firma Xiaomi. V případě Huawei je základní kritika postavená na obavách z nedostatečného zabezpečení dat skrze telekomunikační komponenty v infrastruktuře a telefony této značky. U druhé čínské firmy ale důvody doposud moc jasné nebyly. Důvod blokace Xiaomi ze strany USA se nyní ovšem nejspíš podařilo odhalit redakci Wall Street Journal.

Za umístěním Xiaomi mezi podezřelé firmy, které má mimo jiné za cíl odstřihnout společnost od amerických investic, prý velkou měrou stojí jedno konkrétní předávání cen. Americkým úřadům se údajně nelíbí, že šéf populární čínské firmy v roce 2019 získal od tamního ministerstva průmyslu a IT ocenění “Outstanding Builder of Socialism with Chinese Characteristics”, což asi můžeme zjednodušeně přeložit jako medaili za zásluhy při budování čínského socialismu. Tento titul, kterým se Xiaomi tehdy pochlubilo i na svém webu, je prý velký důvod zmíněné blokace ze strany USA.

Pochopitelně nejde o jedinou věc, kvůli které jsou USA podezřívavé. Zámořské velmoci se nelíbí ani údajně podezřelé investice Xiaomi do pokročilých 5G a AI technologií. Na počátku celého obvinění přitom stály obavy z napojení na čínskou armádu, což firma ihned popřela. Nová informace o předávání cen je trochu kuriózní a vlastně logická, ale v celé skládačce moc jasno neudělala.

Co tipujete, že ještě ve vztahu USA vs. Xiaomi nastane?

Zdroj: aauthority