Xiaomi skončilo na černé listině USA. Co společnosti hrozí?

V posledním týdnu funkce stihla ještě Trumpova administrativa zacílit na dalšího čínského elektronického giganta. A to na Xiaomi, tedy třetího největšího výrobce telefonů na světě. Americké ministerstvo obrany označuje Xiaomi za „čínskou komunistickou vojenskou společnost“. Xiaomi je momentálně na černé listině USA, což znamená, že Donald Trump ještě může nařídit proti Xiaomi sankce. Konkrétně by šlo o zákaz amerických společností investovat do Xiaomi a zároveň by se museli zbavit akcií čínské společnosti.

Na černé listině USA je více společností, Xiaomi však vyčnívá

Na černé listině USA se nově objevilo několik společností. Většina z nich je zaměřena na průmyslové odvětví jako je letectví, stavbu lodí, chemikálie, stavebnictví a telekomunikace. Čínská společnost Huawei se nachází na stejné černé listině, důvodem jsou však mobilní sítě, které Xiaomi vůbec nedělá. Musíme ještě upozornit, že Xiaomi nehrozí stejné sankce jako postihli společnosti ZTE, Huawei nebo v poslední době DJI. To znamená, že Xiaomi může nadále obchodovat s americkými společnosti a stejně tak využívat americké technologie jako jsou třeba čipsety Qualcomm nebo služby Google. Momentálně tak nehrozí žádné omezení a majitelé Xiaomi zařízení se nemusí ničeho obávat. Samozřejmě se vše může změnit každým dnem. Na druhou stranu je tu ale fakt, že Donaldu Trumpovi zbývá šest dní ve funkci a poté nastupuje Joe Biden, který tato nařízení může naopak úplně zvrátit.

Společnost Xiaomi se vyjádřila pro server The Verge. Mluvčí společnosti řekl, že Xiaomi funguje v souladu s příslušnými zákony a předpisy jurisdikcí, v nichž podniká. Zároveň dodal, že Xiaomi není vlastněné, kontrolované ani přidružení k čínské armádě a nejedná se o čínskou komunistickou vojenskou společnost. Na závěr dodal, že Xiaomi v současné době přezkoumává potenciální důsledky toho, že skončilo na černé listině USA.

Myslíte si, že se situace s nástupem Joe Bidena uklidní?

Zdroj: theverge.com