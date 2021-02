Xiaomi vrací úder. Posílá do USA žalobu kvůli zařazení na “blacklist”

Situaci kolem obchodních restrikcí namířených ze stany USA zejména na čínskou společnost Huawei asi není třeba dlouze vysvětlovat. Firma se po zpřetrhání vazeb na dodávky hardwaru i zákazu používat Google aplikace potýká s velkými problémy. Na velmi podobný, ale zatím ne tolik postižený seznam nechtěných se nedávno dostalo také Xiaomi. A to si podle všeho nenechá věc jen tak líbit, aby se náhodou nedostalo do stejné situace jako Huawei. Proti americkým vládním úřadům se začala právně bránit. Do USA míří ze strany Xiaomi žaloba, která žádá odstranění ze zmíněného seznamu.

Firma v dokumentu reaguje na fakt, že ji americké soudy a úřady v rámci zákona pro národní obranu (NDAA) 14. ledna (tedy ještě za vlády Donalda Trumpa) označily za subjekt navázaný na čínskou komunistickou armádu. To společnost odmítá a celé tvrzení považuje za chybné. Žaloba požaduje po USA, aby bylo Xiaomi kvůli zájmům zákazníků, investorů a dalších partnerů ze seznamu nechtěných okamžitě odstraněno. Bude zajímavé sledovat, jak se situace dál vyvine. Populární značka mezitím za poslední měsíce významně poskočila v prodejnosti telefonů. Celkem významně předehnala právě i Huawei.

Jak asi zareagují americké úřady?

Zdroj: Xiaomi