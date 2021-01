Prodejnost mobilů opět roste. Xiaomi je největší skokan a Huawei se trápí

Po hodně špatných několika měsících, které byly způsobeny zejména extrémním šířením koronaviru a souvisejícími událostmi, se podle všeho vrací trh s mobilními telefony na pozitivní vlnu. Jde to vyčíst z předběžných výsledků analýzy International Data Corporation (IDC), která posuzovala prodejnost mobilů za Q4 2020. Podle ní se v tomto tříměsíčním období prodalo 385,9 milionu telefonů. Celkové hodnoty za loňský rok jsou o 5,9 % nižší než za rok 2019, nicméně trend je očividně stoupající. Ukazuje to zejména procentuální rozdíl mezi čtvrtými kvartály posledních dvou let. Činí 4,3 %.

V počtu prodaných telefonů na tom má největší zásluhu Apple, který ke konci loňského roku prodal 90,1 milionu mobilů a drží si tak první místo. Meziročně poskočil o úctyhodných 22,2 %. Zatímco Samsung žádný velký výkyv nezaznamenal, velké věci se děly u čínských značek. Xiaomi prodalo o více než 10 milionů telefonů více než za stejné období před rokem a s obrovským nárůstem 32 % se usadilo se 43,3 miliony prodaných kusů na třetí příčce celkového žebříčku. Jestli se ptáte, kde je Huawei, tak to se momentálně nachází na páté příčce až za Oppo. Prodejnost mobilů této firmy, kterou sužují americké obchodní sankce, zaznamenala mezi Q4 2019 a Q4 2020 propad o masivních 42,4 %.

Jak myslíte, že se bude prodejnost nadále vyvíjet?

Zdroj: IDC