Trh se skládacími telefony se začíná pořádně zahušťovat. Po letech dominance Samsungu a pokusech Motoroly se do hry vložilo i Xiaomi se svým Mix Flipem, jenž je nově prodáván i v tuzemsku. Posledních 24 hodin jsem strávil s tímto novým přírůstkem do rodiny véčkových skládaček a musím říct, že Xiaomi rozhodně nedělá ostudu. Mix Flip na první pohled sice nepřináší žádnou revoluci, ale při bližším zkoumání zjistíte, že jde o precizně zpracované zařízení, jež může snadno konkurovat zavedeným řadám — ať už jde o obrovský vnější displej, výkonný hardware, nebo solidní fotoaparáty. Potenciálním problémem může však být cenová politika.

Design a zpracování

Kombinace skla, hliníku a nerezové oceli působí luxusně, zvláště pak zaujme Xiaomi Dragon Crystal sklo na vnějším displeji, které firma v minulosti použila pro zadní části některých vlajkových telefonů, kupříkladu v Číně dostupného Xiaomi 14 Pro. V ruce telefon sedí dobře, čemuž napomáhá i stále relativně nízká hmotnost 192 gramů. Co mě ale zarazilo, je extrémně kluzký povrch – bez pouzdra je to jako držet namydleného úhoře.

Samotný pant je zpracovaný prvotřídně, ačkoliv mi v něm v určité poloze občas lupne. S nejvyšší pravděpodobností je to ale problém mého kusu. Vystavené kusy v demo zóně totiž podobným neduhem netrpěly. Samostatnou kapitolou je odolnost, která zde bohužel úplně chybí. Konkurenční Z Flip6 splňuje standardy IP48, takže se ho nemusíte bát tu a tam použít za prudkého deště, u Xiaomi bych si na takový scénář netroufl.

Displeje

První generace novodobých véček jsem neměl úplně v lásce. Nutnost telefon otevřít před jeho používáním, byla v některých případech otravná, zdlouhavá a z mého pohledu zkrátka nepraktická. Už pár let máme ale na trhu telefony s většími vnějšími panely a Xiaomi v tomto ohledu rozhodně nestrádá. Naopak si myslím, že jde o jeden z nejlepších zážitků, které můžete u používání v zavřeném stavu, aktuálně dostat.

Na 4palcový OLED displej s rozlišením 1392 x 1208 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí je radost pohledět. Jsem na něm schopen odbavit na můj vkus až překvapivé množství úkonů od telefonování přes odepsání na SMS zprávu nebo procházení webu až po využívání umělé inteligence Gemini od Googlu. Navíc jej můžete pochopitelně použít jako hledáček zadních fotoaparátů.

Když už ale Mix Flip rozevřete, čeká vás 6,86palcový LTPO OLED s rozlišením 2912 x 1224 pixelů a 120Hz frekvencí. Jas 3000 nitů zajistí příjemné používání i za dne. Musím zmínit, že na to, že jde o ohebný telefon, jejichž vrstvy mají tendenci vyšší odrazivosti světla, je viditelnost naprosto skvělá, zvlášť když vyženete jas na maximum. Co se týče záhybu, při scrollování ho cítíte, ale okem je téměř neviditelný.

Výkon a software

Snapdragon 8 Gen 3 pod kapotou šlape jako hodinky. S 16 GB RAM a 512GB úložištěm UFS 4.0 se aplikace otevírají bleskurychle, multitasking je hračka a i náročnější hry běží jako po másle, ačkoliv pro tyto účely primárně véčka stavěná nejsou, mimo jiné i kvůli méně tradičnímu poměru stran 21.4:9. Ten je skvělý pro čtení textu, protože se vám ho na obrazovku vejde více, ale některé tituly se s tímto poměrem stran nekamarádí a výsledkem mohou být černé pruhy po stranách nebo ořezaný obraz. Navíc se při delším hraní telefon znatelně zahřívá, nemá problém překročit i 47 °C. Chlazení by mohlo být o fous lepší, ale Xiaomi obecně žene výkon hodně vysoko na úkor teplot i v jiných telefonech, takže mě to nepřekvapuje.

Vnější displej 4,01″ AMOLED, 1392 x 1208 pixelů, 120 Hz, 3000 nitů Vnitřní displej 6,86″ LTPO AMOLED, 1224 x 2912 pixelů, 120 Hz, 3000 nitů Hlavní fotoaparát 50MP Light Hunter 800, f/1.7, 23 mm, PDAF, OIS Sekundární fotoaparát (teleobjektiv) 50MP OmniVision OV60A, f/2.0, 47 mm, PDAF, OIS Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM a úložiště 16 GB RAM + 512GB úložiště Odolnost neuvedeno Konektivita 5G Wi-Fi 7 GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC Rozměry 74 x 74 x 16 mm (zavřený), 167,5 x 74 x 7,6 mm (otevřený) Hmotnost 192 gramů Baterie a nabíjení 4 780 mAh + 67W kabelové nabíjení

HyperOS postavený na Androidu 14 matadory nepřekvapí, ale využití vnějšího displeje je promyšleno velmi obstojně. Jen škoda, že v tuto chvíli chybí některé populární aplikace (včetně WhatsAppu a Messengeru) optimalizované pro tento formát. Xiaomi na rozdíl od Motoroly nebo Samsungu neumožňuje spustit na vnějším panelu jakoukoliv aplikaci, v Nastavení naleznete jejich výčet a přestože jsem si přenesl do telefonu svůj Google účet a mám v něm aktuálně asi 80 aplikací, jich mohu využívat jen něco přes 20.

AI funkce implementované přímo do nativních aplikací přijdou v rámci aktualizace, v tuto chvíli je tedy nemohu otestovat.

Fotoaparáty

Hlavní 50MP snímač (f/1.7, 23mm) s optickou stabilizací má Xiaomi otestovaný v jiných telefonech. Objevil se například v POCO F6 Pro nebo v Číně prodávaném Xiaomi 14 Civi. Přestože tedy technicky spadá do nižší cenové kategorie, mě prvních pár výstupů velmi mile překvapilo. Svůj podíl na tom nese samozřejmě i vlajkový čipset, jenž si lépe poradí s postprocesingem, ale obecně mají fotky za dne vysokou míru detailů a hodně se krotí digitální doostřování a to i v režimu Leica Vibrant, jenž je u jiných modelů na můj vkus až trochu moc umělý. Režim Authentic bych v tomto telefonu nechal stranou, jeho síla vynikne v telefonech s fyzicky většími snímači, kupříkladu Xiaomi 14 Ultra. Oba dva režimy jsem mimochodem detailněji popsal v jednom starším článku.

Sekundárním fotoaparátem je pro některé možná trochu překvapivě teleobjektiv, nikoliv ultrašíro. Osobně používám přibližovací objektivy mnohem radši než široké, takže tento krok rozhodně vítám. Xiaomi se ale rozhodlo pouze pro dvojnásobný teleobjektiv, který odpovídá ohnisku 47 mm. Ocenil bych alespoň 2,6x senzor z Xiaomi 14T Pro, jenž má praktičtější 60mm ohnisko. V dnešní době lze u lepších telefonů snadno použít pro 2x přiblížení výřez z hlavního snímače a výsledky bývají uspokojivé, takže…senzor je ve finále tak trochu do počtu. Jedno se mu ale musí nechat – má plovoucí čočku a můžete s ním fotit skvělá makra už na vzdálenost 9 cm.

Baterie a nabíjení

Baterie s kapacitou 4780 mAh působí po 24 hodinách docela použitelně. Aktuálně mám 20 % kapacity a to jsem s telefonem fotil, setupoval ho a stahoval do něj aplikace. Když už dojde šťáva, 67W nabíječka vás dostane zpět do hry za něco málo přes 40 minut.

První dojmy

Po 24 hodinách s Mix Flipem mám smíšené pocity. Na jedné straně je to technologický skvost, který v mnoha ohledech předčí i zavedenou konkurenci. Na druhou stranu, chybějící voděodolnost, absence bezdrátového nabíjení a tendence k přehřívání jsou aspekty, které v této cenovce i s ohledem na konkurenci nelze přehlédnout.

Cenová politika Xiaomi v případě Mix Flipu rovněž vzbuzuje rozpaky. Na český trh totiž míří pouze ve variantě 16/512 GB s cenovkou 31 999 Kč, což je poměrně odvážný tah. Osobně se domnívám, že model s 12 GB RAM a 256GB úložištěm za cenu okolo 26 tisíc by mohl oslovit širší publikum. Koneckonců, většina uživatelů véčkových skládaček nejsou typičtí „heavy users“ vyžadující enormní kapacitu paměti či úložiště.

Situaci pro čínskou firmu komplikuje také fakt, že konkurenční Samsung Galaxy Z Flip6 je v oficiální české distribuci k dostání (byť s polovičním úložištěm a v akcích) již od 20 tisíc korun. To staví Xiaomi do nelehké pozice a firma podle mě riskuje, že navzdory zajímavému hardwaru může Mix Flip na našem trhu zapadnout kvůli příliš ambiciózní ceně.

Na plnohodnotnou recenzi nám dejte ještě pár dní, ale už v tuto chvíli se můžete v komunitě ptát na cokoliv, co vás ohledně novinky zajímá.

Za zapůjčení telefonu děkujeme českému zastoupení společnosti Xiaomi.