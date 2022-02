Na WhatsAppu asi skončí neomezená záloha na Google Disk

Zdá se, že Google po krátké době znovu sáhne k další nepopulární změně. A opět se bude týkat úložiště. Poté, co společnost vloni k nelibosti velké spousty uživatelů změnila pravidla pro ukládání do Fotek a před pár dny oznámila odříznutí od původního neplaceného G Suite, zřejmě nastane i cloudové omezení při napojení na WhatsApp. Když chce v současnosti uživatel této populární komunikační aplikace zálohovat své zprávy včetně příloh, obsah je ukládán na Google Disk bez kapacitního omezení. To ale nejspíš nebude dál možné a záloha má být limitována.

Nástup určitého omezení naznačovaly už dřívější úpravy v kódu aplikace WhatsApp, podle kterých by uživatel mohl skrze novou nabídku nastavovat maximální velikost zálohovaných souborů. Jak se nyní podařilo zjistit serveru WABetaInfo, úvahy byly s největší pravděpodobností správné. Další útržky kódu už totiž zmiňují i přípravu hlášek jako “blížíte se k limitu” nebo “kvóta v úložišti Google Disk byla naplněna”. Tím by se potvrzovalo, že neomezená záloha bude brzy minulostí.

Zatím se neoficiálně mluví o tom, že limit bude nastaven na dva gigabajty. Neznamená to, že by se větší zálohovaný balík dat z aplikace WhatsApp na Disk neuložil, ale objem přesahující tuto hranici už by se nově počítal do standardního prostoru. Jak moc by byla tato novinka pro uživatele omezující, to pochopitelně záleží hlavně na velikost jejich zálohy. Při započtení médií v chatech ale může jít i o dvojciferné hodnoty gigabajtů.

Víte, jak velká je vaše WhatsApp záloha na Google Disku?

Zdroj: WABetaInfo