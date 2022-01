Google v červenci zpoplatní službu, která byla roky zdarma

Když se nějaká nová služba rozjíždí, často je možnost ji nějakou dobu zkoušet zdarma. Když ale přeroste v obrovský kolos, za který budoucí zájemci běžně platí, těžko se dá s bezplatným používáním dál počítat. Někdy přijde výzva k zaplacení po roce… a někdy po šestnácti. O čem je tu řeč? Možná si ještě vzpomenete na rok 2006, kdy Google poprvé přišel se základními kancelářskými a cloudovými nástroji Google Apps pro firmy i jednotlivce. Historický předchůdce G Suite a současného Workspace mimo jiné nabídl volné používání e-mailů na vlastní doméně a další benefity. Tomu je ale nyní konec.

Administrátorům firemních skupin a dalším uživatelům původních “Google Apps legacy free edition” dorazila před několika hodinami zpráva, že budou muset účty zařazené do této služby nutně přejít na jeden z placených Workspace tarifů. Hlavně pro firmy, které na tento free režim doteď spoléhaly, to bude nemilá zpráva. Po šestnácti letech bezplatného využívání si ale asi nemají na co stěžovat.

Zmíněná forma balíku se oficiálně přestala nabízet (tehdy již pod názvem G Suite) v roce 2012. Stávající uživatelé si ji ale mohli v původní podobě ponechat. A to konkrétně do 1. července, kdy Google začne požadovat přechod na placený Workspace. Pokud si uživatelé nezřídí předplatné sami, nastaví jim je společnost automaticky podle dosavadního využívání služeb.

Dotkne se vás tato změna nějak?

Zdroj: 9to5