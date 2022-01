Svítá naděje. Placený Google Workspace možná nečeká všechny

Před několika dny jsme vás informovali o nepříjemné novince, že se společnost Google rozhodla po velmi dlouhé době přinutit uživatele dříve neplacené verze cloudové služby G Suite (ještě dříve Google Apps) k přechodu na prémiový Workspace. Změna, kterou zatím nelibě nesou hlavně správci malých rodinných skupin či majitelé osobních účtů bez komerčních záměrů, ale možná nebude nakonec tak zdrcující. Nově zveřejněný Google formulář totiž dává jakousi naději, že by některým uživatelům mohl například přístup k e-mailům na vlastní doméně či jiným stávajícím výhodám zůstat zdarma.

Po pár dní starém oznámení se před několika málo hodinami objevil na stránce Google podpory dotazník, který se ptá dosavadních uživatelů starších na využívání původních G Suite. Z formulací ve formuláři vyplývá, že by snad Google mohl začít zohledňovat, kdo a k jakým účelům tento balík používal. Teoreticky se tak ještě před vynuceným přechodem na Workspace (termín byl nakonec posunut na květen 2022) mohou účty rozdělit do více skupin, přičemž u jedné by zpoplatnění nemuselo nastat.

