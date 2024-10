Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z čínského online tržiště AliExpress. Tentokrát nám “padlo do oka” několik zvláštních kousků mobilního příslušenství, o kterých jste doposud možná vůbec nevěděli. Tak se nechejte inspirovat, třeba se bude některý hodit…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Vikefon otočný držák mobilu na zápěstí

Praktická pomůcka pro pomalé chodce i rychlé běžce, bruslaře nebo cyklisty. Hodit se může například v případě, kdy se chcete podívat na trasu či měřený výkon. Otočná hlava umožňuje připnutí v libovolném úhlu. Upínání na ruku je řešené flexibilním popruhem.

Cena: 170 Kč

Univerzální chladící ventilátor na mobil

Zasekává se váš telefon, protože se při hraní her či jiné aktivitě pořádně zapotí? Zkuste mu dopřát lepší chlazení s připínacím externím ventilátorem. Zabudovaná baterie v dražším modelu umožňuje pustit ventilátor na dvě až tři hodiny bez napájení.

Cena: 140 Kč

Vodotěsný držák mobilu do koupelny

Sledování filmů? Poslouchání oblíbených písniček? Ať už máte v úmyslu brát telefon do koupelny či rovnou do sprchy nebo vany z jakéhokoli důvodu, tento šikovný vyklápěcí držák by vám měl proces usnadnit a váš mobil uchránit od nepříjemných pádů či kontaktů s tekutinami. Obal se dá připevnit na zeď nebo také jen položit na podložku.

Cena: 190 Kč

Ochrana telefonu před slunečními paprsky

I když máte v autě nainstalovaný držák mobilu s chlazením a na telefon fouká i klimatizace, může se přístroj pod sklem kvůli paprskům nebezpečně přehřívat. Díky této “kapuci” mu bude v horkých dnech mnohem lépe.

Cena: 85 Kč

Essager skládací držák

Miniaturní stojánek s minimalistickým designem, který se hravě vejde i do kapsy. Přitom je nejen pěkně pevný, ale navíc nabízí nastavení sklonu. Perfektní příslušenství třeba do mobilní kanceláře.

Cena: 60 Kč

Odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Pošlete nám vaše tipy! Pokud máte dobrou zkušenost s produktem, který jste pořídili na AliExpressu a který byste chtěli doporučit ostatním, neváhejte nám o něm napsat do komentáře.

Zaujaly vás dnešní tipy? Podívejte se i na starší díly našeho seriálu:

Máte doma další podobné příslušenství?