5 tipů na zboží z Číny: Audio příslušenství pro vaše auto

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z AliExpressu. Nyní jsme na toto čínské online tržiště vyrazili hledat audio příslušenství, které by mohlo dovybavit vaše auto. Zejména v situaci, kdy se pokoušíte propojit stávající radio například s mobilem. Na toto téma doporučujeme náš starší článek Jak si v autě pouštět hudbu z mobilu? Existují lepší i horší řešení.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Jack – jack audio kabel

Začneme tím úplně nejlevnějším a nejjednodušším. Kabel s jack koncovkou na obou stranách vám umožní využít AUX zdířku na straně radia, do které napojíte telefon či jiný zdroj zvuku se stejným rozhraním. U mobilů, které mají pouze USB-C zdířku, případně dokoupíte ještě jednu redukci. Cena se liší dle délky.

Cena: od 35 Kč

Jack – USB Bluetooth receiver

Trochu vyšší level kabelového a bezdrátového propojování. USB dongle stačí zastrčit do zdířky kvůli napájení, jack kabel strčit do AUX pro posílání audio signálu a ten pak do zařízení poslat z mobilu skrze Bluetooth. Dongle má v sobě navíc také mikrofon pro vyřizování hovorů.

Cena: 105 Kč

Kazeta s Bluetooth receiverem

Kombinace starých a nových technologií, která představuje vhodné řešení pro majitele starých aut s klasickým kazetovým radiem. Dříve se v této kombinaci pracovalo například s FM transmitterem či jack konektorem, toto je novější úroveň.

Cena: 230 Kč

Multifunkční FM transmitter

Rovněž řešení zejména pro stará autoradia. V tomto případě je přenašečem audia FM signál, který naladíte na přijímači. Do transmitteru může hudba putovat přes Bluetooth či USB. Toto šikovné zařízení je současně 20W nabíjecím adaptérem a ovladačem.

Cena: 105 Kč

2din autoradio Junsun

Pokud máte trochu modernější auto s 2din rozhraním a chcete jít na modernější přehrávání médií úplně od píky, můžete rovnou nahradit původní radio modernější stanicí. Pomoci si tak můžete i k bezdrátovému systému Android Auto nebo obrazovce pro kamery. Přidáváme variantu pro vůz Škoda Octavia, ale se značkou Junsun najdete panely pro celou řadu modelů. Pečlivě si prostudujte vlastnosti různých verzí.

Cena: od 1 900 Kč

Odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Pošlete nám vaše tipy! Pokud máte dobrou zkušenost s produktem, který jste pořídili na AliExpressu a který byste chtěli doporučit ostatním, neváhejte nám o něm napsat do komentáře.

Zaujaly vás dnešní tipy? Podívejte se i na starší díly našeho seriálu:

Jak teď máte vyřešené audio v autě?