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Steam Machine už prý míří k recenzentům. Cenu i předobjednávky máme znát do konce června

  • Valve prý začalo rozesílat recenzní kusy Steam Machine vybraným novinářům
  • Embargo na první recenze má padnout krátce po 23. červnu, cenu a předobjednávky čekáme do konce měsíce
  • Celá zpráva ale stojí na neověřeném úniku, takže ji zatím berte s rezervou

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
18.6.2026 14:00
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Herní počítač Steam Machine od Valve na béžovém pozadí

Příběh kolem herního počítače Steam Machine se posouvá zase o kus dál. Krátce poté, co Valve potvrdilo vydání v průběhu letošního léta, se objevila zpráva, že firma už rozesílá první recenzní kusy novinářům. Pokud je pravdivá, cenu i přibližný termín prodeje bychom mohli znát během pár týdnů.

Co prý dorazilo recenzentům spolu se Steam Machine

Informaci přinesl účet Steam Hardware Updates na síti X, na který upozornil server VideoCardz. Podle něj dostávají recenzenti kromě samotného stroje i kompletní příslušenství: v balení má být ovladač Steam Controller, montážní držáky a vyměnitelné čelní panely. Zda se stejná výbava objeví i v běžném prodeji, nebo jde jen o sadu pro recenzenty, zatím jasné není.

Kdy padne embargo a kdy se dozvíme cenu

Načasování by dávalo smysl. Embargo na první recenze má podle úniku spadnout krátce po 23. červnu, samotné oznámení ceny a spuštění předobjednávek pak prý připadne na poslední červnový týden. To by sedělo na start prodeje někdy v červenci nebo srpnu – tedy přesně do léta, na které novinku oficiálně chystá i samo Valve.

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Valve potvrzuje: Steam Machine zamíří do prodeje v létě spolu s novým VR headsetem Adam Kurfürst Zprávičky

Kolik si výrobce za Steam Machine řekne, zůstává pořád velkou neznámou. Oficiální cenu zatím nikdo neprozradil a dřívější spekulace mluvily o částce kolem 20 000 korun za základní verzi – potvrzené to ale není ani zdaleka. Připomeňme, že stroj má podle dosavadních informací nabídnout zhruba šestinásobný výkon oproti přenosnému Steam Decku, takže o nějaký drobný přírůstek do obýváku rozhodně nepůjde.

Věříte, že se Steam Machine konečně dočkáme ještě letos v létě?

Zdroje: @HardwareSteam/X, VideoCardz, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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