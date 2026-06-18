Steam Machine už prý míří k recenzentům. Cenu i předobjednávky máme znát do konce června Hlavní stránka Zprávičky Valve prý začalo rozesílat recenzní kusy Steam Machine vybraným novinářům Embargo na první recenze má padnout krátce po 23. červnu, cenu a předobjednávky čekáme do konce měsíce Celá zpráva ale stojí na neověřeném úniku, takže ji zatím berte s rezervou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Příběh kolem herního počítače Steam Machine se posouvá zase o kus dál. Krátce poté, co Valve potvrdilo vydání v průběhu letošního léta, se objevila zpráva, že firma už rozesílá první recenzní kusy novinářům. Pokud je pravdivá, cenu i přibližný termín prodeje bychom mohli znát během pár týdnů. Co prý dorazilo recenzentům spolu se Steam Machine Informaci přinesl účet Steam Hardware Updates na síti X, na který upozornil server VideoCardz. Podle něj dostávají recenzenti kromě samotného stroje i kompletní příslušenství: v balení má být ovladač Steam Controller, montážní držáky a vyměnitelné čelní panely. Zda se stejná výbava objeví i v běžném prodeji, nebo jde jen o sadu pro recenzenty, zatím jasné není. Kdy padne embargo a kdy se dozvíme cenu Načasování by dávalo smysl. Embargo na první recenze má podle úniku spadnout krátce po 23. červnu, samotné oznámení ceny a spuštění předobjednávek pak prý připadne na poslední červnový týden. To by sedělo na start prodeje někdy v červenci nebo srpnu – tedy přesně do léta, na které novinku oficiálně chystá i samo Valve. Valve potvrzuje: Steam Machine zamíří do prodeje v létě spolu s novým VR headsetem Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kolik si výrobce za Steam Machine řekne, zůstává pořád velkou neznámou. Oficiální cenu zatím nikdo neprozradil a dřívější spekulace mluvily o částce kolem 20 000 korun za základní verzi – potvrzené to ale není ani zdaleka. Připomeňme, že stroj má podle dosavadních informací nabídnout zhruba šestinásobný výkon oproti přenosnému Steam Decku, takže o nějaký drobný přírůstek do obýváku rozhodně nepůjde. Věříte, že se Steam Machine konečně dočkáme ještě letos v létě? Zdroje: @HardwareSteam/X, VideoCardz, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní konzole Steam Valve Mohlo by vás zajímat Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1.2025 Herní zpověď roku 2024 je tady! Steam odhaluje vaše nejstřeženější herní tajemství Adam Kurfürst 20.12.2024 Obří slevy na PlayStation! Cena konzole spadla na minimum, pohádkově levné jsou i skvělé hry Adam Kurfürst 30.5.2024 Češi, Kingdom Come: Deliverance je na Steamu za hubičku! Připravte se na dvojku za cenu jednoho piva Jakub Kárník 2.9.2024 Nástupce PSP překvapí celý svět. Má umět spouštět hry z PS5! Jakub Kárník 25.11.2024 Zapomeňte na Portal. Sony chystá návrat legendy, nové PSP bude umět přehrávat hry z PS5! Jakub Kárník 2.2.2024