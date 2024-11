Nástupce PSP překvapí celý svět. Má umět spouštět hry z PS5!

Sony pracuje na nástupci PSP, který má nativně spouštět hry z PS5

Firma chce konkurovat Nintendu a reaguje na úspěch Steam Decku

Nová konzole je zatím v rané fázi vývoje a její uvedení je v nedohlednu

Sony se podle všeho chystá vrátit na trh s přenosnými herními konzolemi. Jak informovala agentura Bloomberg, japonský gigant pracuje na nové handheldové konzoli, která by měla nativně spouštět hry z PlayStationu 5. Nejedná se však o žádnou blízkou budoucnost – projekt je zatím v rané fázi vývoje a jeho uvedení na trh se očekává nejdříve za několik let.

Na rozdíl od loňského PlayStationu Portal, který funguje pouze jako streamovací zařízení pro PS5, by nová konzole měla být plnohodnotným samostatným handheldem. Zajímavostí je, že podle zdrojů Bloombergu měl být původně i Portal samostatným zařízením podobný Steam Decku, nakonec z těchto plánů však z blíže nespecifikovaných důvodů sešlo.

Současný PS Portal:

PlayStation Portal Review: Everything you NEED to know

Sony má ostatně s přenosnými konzolemi bohaté zkušenosti – PSP se stalo jedinou skutečnou konkurencí pro Nintendo v segmentu handheldů a prodalo se ho přes 76 milionů kusů. Nástupce PS Vita už tak úspěšný nebyl a s přibližně 16 miliony prodaných kusů zůstal za očekáváním.

Technologické výzvy

Zatímco před pár lety by vytvoření přenosné konzole schopné spouštět hry z PS5 bylo značnou výzvou, současný vývoj mobilních čipů ukazuje, že to není nereálné. Například nejnovější Snapdragon 8 Elite dokáže i přes emulaci spouštět náročné PC hry jako Cyberpunk 2077 v 60 FPS. A to se bavíme o čipu určeném primárně pro telefony, nikoliv o specializovaném herním hardwaru.

Sony má v tomto směru několik možností. Jednou z nich je využití ARM čipu, podobně jako to udělalo Nintendo u Switche a osobně by mi to dávalo větší smysl. Druhou (a také pravděpodobnější) cestou by mohla být spolupráce s AMD na čipu kombinujícím architektury Zen 4/Zen 5 s grafikou RDNA. Zde by však firma musela počkat na zpřístupnění 2nm výrobního procesu u TSMC, což by znamenalo horizont roku 2026-2027.

V obou případech by klíčovou roli hrály pokročilé technologie upscalingu. Ať už by šlo o PSSR (PlayStation Super Resolution), AMD FSR nebo jiné řešení, jistě by pomohlo dosáhnout kvalitního obrazu při zachování rozumné spotřeby energie. Větší výzvou než samotný hardware by tak mohla být spíše softwarová stránka věci – vývojáři by museli své hry speciálně optimalizovat pro novou platformu.

Konkurence nespí

Sony není jediná firma, která plánuje vstup na trh s handheldy. Microsoft nedávno ústy šéfa herní divize Phila Spencera potvrdil práce na přenosné Xbox konzoli, která je však také několik let vzdálená. Nintendo má pak příští rok uvést nástupce populárního Switche.

Trh s přenosnými herními zařízeními v posledních letech výrazně ožil díky úspěchu Steam Decku a dalších Windows handheldů jako ROG Ally. Právě tento trend mohl být jedním z důvodů, proč se Sony rozhodlo do segmentu vrátit. Otázkou zůstává, zda projekt skutečně dotáhne do konce. Podle zdrojů Bloombergu se firma může v průběhu vývoje rozhodnout konzoli vůbec neuvést. Definitivní rozhodnutí bude zřejmě záviset na vývoji technologií a situaci na trhu v následujících letech.

Koupili byste si přenosnou konzoli od Sony?

Zdroj: Bloomberg