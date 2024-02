Leaker Moore’s Law Is Dead promluvil o přenosné herní konzoli od Sony

Má nabídnout solidní výkon, nativně si poradí s hrami pro PS4

PS5 tituly budou muset projít úpravou, od vydání nás dělí nejméně dva roky

Dlouho to vypadalo, že trh s handheldovými konzolemi v důsledku mobilního trhu zanikne, úspěch Nintendo Switch však dokázal, že to tak není. A přesvědčil i další výrobce, které dosud „kapesní“ konzole nedělaly – například Asus či Steam. Kam se ale podělo Sony, které má na svědomí jednu z nejlepších herních konzolí všech dob? PSP chtěl ve své době naprosto každý, nedávno představený Playstation Portal je jen slabou náplastí. Podle jednoho leakera však Sony vyvíjí plnohodnotného nástupce PSP, dočkat bychom se ho měli společně se spuštěním Playstation 6.

Leaker tvrdí, že je Sony v počáteční fázi vývoje nové kapesní konzole, která by měla být poháněna vlastním AMD APU. Spolupráce s AMD není novinkou, americká společnost již v minulosti poskytla své služby pro PlayStation 4 a PlayStation 5. Čipset by měl nabídnout GPU s 18 výpočetními jednotkami s taktem 1,8 GHz.

Playstation Portal má k plnohodnotné konzoli daleko

Co se týče titulů, Sony se vydá jinou cestou než v minulosti, vývojáři nebudou muset vyvíjet hry pro tento systém samostatně. Hry, které byly nativně vytvořeny pro Playstation 4, bude umět přehrát konzole bez problémů a bude možné spouštět i hry z Playstationu 5, u nich ale budou muset vývojáři provést nějaké úpravy. „Vita 2“, jak ji samotný leaker nazývá, je údajně ve fázi „High Level Design“ a od jejího uvedení nás dělí nejméně dva roky.

Otázkou zůstává, jak to bude s případnou podporou her vydaných pro Playstation 6. V roce 2026 bude Playstation 4 už takřka mrtvou konzolí, tituly pro Playstation 5 budou určitě vycházet dál, ale některá progresivní studia ho mohou klidně za pár let odříznout.

Zdroj: Moore’s Law Is Dead