Valve potvrzuje: Steam Machine zamíří do prodeje v létě spolu s novým VR headsetem Hlavní stránka Zprávičky Valve oficiálně potvrdilo, že Steam Machine i VR headset Steam Frame zamíří do prodeje v létě 2026 Termín výrobce upřesnil v příspěvku o rozšíření systému úrovní kompatibility na obě zařízení Cenu ani jednoho z produktů Valve stále neoznámilo a Česko v původním seznamu zemí chybělo Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Když loni v listopadu Valve odhalilo trojici nového hardwaru, slibovalo uvedení už začátkem letoška. Nadějě na včasný příchod na trh se ale postupně rozplynuly. Nejprve firma kvůli celosvětovému nedostatku paměťových čipů odložila oznámení cen, v květnu pak samostatně dorazil pouze ovladač Steam Controller a na zbytek produktů se čekalo dál. Nyní Valve potvrzuje, že herní kostka Steam Machine a VR headset Steam Frame půjdou do prodeje v létě. Do prodeje zamíří v létě Steam Machine: PC kostka k televizi Steam Frame: headset, který je i samostatným počítačem Cena je stále velká neznámá Do prodeje zamíří v létě Potvrzení termínu nepřišlo v žádné velké tiskové zprávě. Valve informaci schovalo do příspěvku, který se primárně věnuje rozšíření systému úrovní kompatibility (ze zařízení Steam Deck dobře známé „Verified“ odznaky) i na Steam Machine a Steam Frame. Mezi řádky firma napsala, že obě zařízení se začnou prodávat letos v létě. Konkrétní den ani měsíc ale stále neznáme. Když už jsem to nakousl: Systém úrovní kompatibility bude fungovat stejně jako u Steam Decku. Zákazníkům přímo na stránce hry napoví, jak na novém hardwaru daný titul poběží a zda bude potřeba něco nastavovat. Podle Valve jsou kritéria pro Steam Machine takřka totožná s těmi pro Steam Deck a zaměřují se na bezproblémový zážitek hned po prvním spuštění: zda funguje výchozí nastavení ovladače a zda hra běží dobře s výchozí grafikou. U headsetu Steam Frame se obdobná pravidla vztahují na hraní přímo v zařízení, a to jak na VR, tak na klasické tituly. Valve uvádí, že kontrolou kompatibility se Steam Deckem už prošly desítky tisíc her, a pokud hra běží dobře na Decku, na výkonnějším Steam Machine poběží také. Hry, které na Decku neprošly kvůli výkonu procesoru či grafiky, navíc firma podle svých slov už znovu testuje na nové kostce. Steam Machine: PC kostka k televizi Detaily o hardwaru jsme přinesli už v samostatném článku, tak jen ve zkratce. Steam Machine je černá krychle o rozměrech zhruba 15 × 15 × 16 cm, kterou Valve navrhlo tak, aby se vešla do polic pod televizorem. Přední panel je magnetický a vyměnitelný, pod ním svítí RGB LED lišta, kterou lze podle potřeby vypnout. Uvnitř pracuje semi-custom čip od AMD postavený na architektuře Zen 4 (6 jader, 12 vláken) a grafika z rodiny RDNA 3 s 28 výpočetními jednotkami. Doplňuje je 16 GB DDR5 RAM a 8 GB GDDR6 grafické paměti. Valve tvrdí, že zařízení je zhruba šestkrát výkonnější než Steam Deck.. Cílem je hraní ve 4K při 60 snímcích za sekundu s pomocí upscalingové technologie FSR. Úložiště nabídne výrobce ve variantách 512 GB nebo 2 TB, přičemž SSD i operační paměť lze vyměnit. Na konektivitu si stěžovat nelze, byť jeden detail zamrzí. Na zadní straně najdete DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, dvojici USB-A, jeden USB-C 3.2 Gen 2 a gigabitový ethernet, vpředu pak další dva USB-A a slot na microSD karty. Chybí ale HDMI 2.1, takže na 4K při 120 Hz přes HDMI nedosáhnete. Celé zařízení pohání operační systém SteamOS postavený na Linuxu spolu s nástrojem Proton pro spouštění Windows her. Steam Frame: headset, který je i samostatným počítačem Steam Frame je samostatný VR headset s procesorem Snapdragon 8 Gen 3 a 16 GB RAM, který Valve primárně staví do role streamovacího zařízení. Hry z počítače do něj posílá bezdrátově přes přiložený 6GHz dongle, jenž obchází domácí Wi-Fi a vytváří vyhrazený kanál mezi PC a headsetem. Spustit ale dokáže i hry přímo v sobě bez připojení k čemukoliv dalšímu. Po stránce optiky nabídne Frame dva LCD panely s rozlišením 2160 × 2160 pixelů na oko, tenčí pancake čočky a obnovovací frekvenci až 120 Hz (experimentálně i 144 Hz). Zorné pole dosahuje 110 stupňů. Zajímavostí je sledování očí pro foveated streaming, kdy se ve vysoké kvalitě přenáší jen ta část obrazu, kam se právě díváte. Konstrukce je modulární: samotná jednotka s optikou váží jen 190 gramů, baterii a reproduktory nese pásek. Při streamování baterie vydrží několik hodin, při náročném samostatném hraní jen okolo hodiny. ParametrSteam MachineSteam FrameTypHerní PCSamostatný VR headsetČipAMD Zen 4 + RDNA 3Snapdragon 8 Gen 3Operační paměť16 GB DDR516 GBSystémSteamOS (Linux)SteamOS (Linux)Hlavní zaměřeníHraní ve 4K na televizi (popř. monitoru)Streamování her z PC i samostatné hraníCenaZatím neoznámenaZatím neoznámena Cena je stále velká neznámá To nejdůležitější ale zůstává tajemstvím – Valve neuvedlo cenu ani u jednoho zařízení. Firma sice slibuje, že Steam Machine bude cenově konkurenceschopný s podobně vybaveným herním PC, jenže rok 2026 takovým slibům nepřeje. Celosvětový nedostatek pamětí zvedl ceny herního hardwaru natolik, že Valve letos zdražilo i Steam Deck, a to až o 300 dolarů. Podle dřívějších spekulací by se základní Steam Machine mohl pohybovat okolo 20 tisíc korun, ale potvrzené to není. Steam Machine není přímý konkurent PlayStationu ani Xboxu. Je to spíš kompaktní herní PC pro lidi, kteří už mají rozsáhlou Steam knihovnu a chtějí si zahrát v obýváku. Pokud do téhle skupiny patříte a nevadí vám absence HDMI 2.1 ani fakt, že hry s anti-cheat ochranou na SteamOS běžet nemusí, dává smysl. Steam Frame zase ocení ti, kdo chtějí bezdrátově streamovat svou knihovnu na velké virtuální plátno. Jestli ale celý projekt vyjde, nebo skončí jako první generace Steam Machines z roku 2015, rozhodne až cena. A tu Valve stále drží pod pokličkou. Koupili byste si Steam Machine nebo Steam Frame, kdyby dorazily i k nám? Zdroj: Valve (1, 2, 3) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Steam Valve Mohlo by vás zajímat Herní zpověď roku 2024 je tady! Steam odhaluje vaše nejstřeženější herní tajemství Adam Kurfürst 20.12.2024 Češi, Kingdom Come: Deliverance je na Steamu za hubičku! 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