Snapdragon 8 Gen 3 má výkon na rozběhání běžných her pro Windows

Díky režimu Dex v telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra dostanete uživatelský zážitek jako na PC

Bylo třeba použít modifikované verze software

Youtuber ETA PRIME zveřejnil video, kde na telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra hraje počítačové hry, například Fallout 4. Stačilo k tomu pár triků. Jak to udělal?

Fallout 4 na Galaxy S24 Ultra

ETA PRIME použil upravenou verzi emulátoru s názvem Winlator a připojil telefon k monitoru pomocí DeX, aby získal herní zážitek podobný PC. Snapdragon 8 Gen 3 evidentně zvládne spouštět tituly s více než hratelnou snímkovou frekvencí, v některých případech dokonce dosahuje 60 FPS, i když jen při nízkém nastavení.

The Galaxy S24 Ultra Can Run Real PC Games Using Winlator! Not Cloud Gaming

Pokud jde o počítačové hry, které byly ve videu spuštěny telefonem, zahrnují některé z klasik jako Fallout 4, Far Cry, Elder Scrolls: Oblivion a Bioshock Remastered. Emulátor je však schopen spustit více her, včetně Cuphead, který může na Galaxy S24 Ultra (SM-S928BZKHEUE) běžet stabilně 60 FPS.

Pro získání herního zážitku jako na PC využil ETA PRIME funkci Samsung DeX. To umožnilo snadný výstup displeje s rozhraním, které se velmi podobá systému Windows. I když upravená verze Winlator podporuje Snapdragon 8 Gen 3, běžela v čínském uživatelském rozhraní a ETA nenašel možnost změnit jazyk na angličtinu. Další věc, kterou je třeba poznamenat, je, že ETA nemohl nainstalovat na Winlator Steam. Spoléhal tedy na instalátory her GoG. Celkově v aktuální fázi Snapdragon 8 Gen 3 Galaxy S24 Ultra vykazoval slibný výkon na upraveném emulátoru. Pokud by se emulátor i hry optimalizovaly, byl by herní zážitek ještě lepší.

Zdroj: YouTube, NotebookCheck