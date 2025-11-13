Valve šokuje konkurenci! Představil novou konzoli, VR headset i ovladač Hlavní stránka Zprávičky Valve představilo nový hardware: Steam Machine (herní PC), Steam Frame (VR headset) a Steam Controller Steam Machine je kompaktní kostka s AMD procesorem a grafikou RDNA 3, cílí na 4K gaming s FSR Všechny tři produkty dorazí začátkem roku 2026, ceny zatím výrobce nezveřejnil Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Přesně deset let po tom, co první generace Steam Machines dopadla velmi tragicky, Valve vrací tento koncept zpět na scénu. Tentokrát ale výrobce nejde do spolupráce s partnery jako Alienware nebo Lenovo – Steam Machine vyrábí sám, jako přímé rozšíření úspěšného Steam Decku do světa domácích konzolí. Společně se Steam Machine Valve odhalilo také VR headset Steam Frame a nový Steam Controller. Všechny tři produkty spojuje operační systém SteamOS na bázi Linuxu a ambice vytvořit kompletní herní ekosystém od kapesní konzole přes obývák až po virtuální realitu. Steam Machine: herní kostka pro televizi Co je uvnitř: AMD hardware Steam Frame: VR headset, co umí víc než VR Steam Controller: Steam Deck v rukou Cena, dostupnost a velká neznámá Druhý pokus o Steam konzoli Steam Machine: herní kostka pro televizi Nový Steam Machine vypadá jako černá kostka o rozměrech zhruba 15 × 15 × 16 centimetrů. Valve ji navrhlo tak, aby se vešla do standardních polic pod televizorem, které mívají podobnou výšku. Že výsledkem je téměř dokonalá krychle, prý nebyl původní záměr. Přední panel je magnetický a vyměnitelný. Valve ukázalo několik prototypů včetně dřevěného motivu nebo postavy Heavy z Team Fortress 2. Zatím není jasné, jestli firma bude alternativní panely prodávat, ale plánuje zveřejnit 3D modely, takže si můžete vyrobit vlastní nebo počkat na příslušenství od třetích stran. Pod panelem svítí RGB LED lišta, která může ukazovat stav stahování her, upozornit na zprávy nebo prostě svítit barvou podle vaší volby. Pokud vás LED obtěžuje, můžete ji snadno vypnout. Co je uvnitř: AMD hardware Steam Machine pohání semi-custom AMD čip postavený na architektuře Zen 4 (6 jader, 12 vláken) a grafika postavená okolo RDNA 3 s 28 výpočetními jednotkami. Celková spotřeba GPU dosahuje 110-130 W, což je výrazně víc než u Steam Decku, ale stále zlomek toho, co požírají desktopové herní PC. Interní zdroj má kapacitu 200 W. Valve tvrdí, že Steam Machine je šestkrát výkonnější než Steam Deck. V praxi by měl výkon odpovídat zhruba mobilní grafice RTX 4060 nebo RX 7600. Na papíře to není žádné monstrum, ale Valve cílí na hraní v 4K při 60 fps s FSR upscalingem. Při testování některých redakcí, které měly tu čest si nový hardware zkusit, běžel Cyberpunk 2077 ve 4K s FSR na Performance hratelně, byť ne úplně plynule – přepnutí na 1080p prý výrazně pomohlo. Uvnitř kostky zabírá většinu místa obří chladič, který ochlazuje procesor, grafiku, paměti i napájení najednou. Na zadní straně je jediný 120mm ventilátor se speciální geometrií lopatek. Inspirace prý přišla ze serverových racků, kde je klíčový dobrý průtok vzduchu. A funguje to – během testování byl Steam Machine při běhu Cyberpunku prakticky neslyšitelný. Paměti jsou 16 GB DDR5 RAM a 8 GB GDDR6 VRAM. Úložiště nabízí Valve ve dvou variantách: 512 GB nebo 2 TB. SSD používá formát 2230 jako Steam Deck, ale slot podporuje i běžnější 2280 disky, které jsou levnější a dostupnější. Vyměnit disk je snadné – stačí odšroubovat spodní část. RAM je také výměnná (SO-DIMM formát), ale vyžaduje to částečnou demontáž a sundání chladiče. Na zadní straně najdete DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, dva USB-A 2.0, jeden USB-C 3.2 Gen 2 a gigabitový ethernet. Vpředu jsou další dva USB-A 3.0 a slot na microSD karty až do 2 TB. Chybí HDMI 2.1, což je škoda pro hry ve 4K při 120 Hz, ale na Linuxu to AMD grafiky stejně nepodporují. Steam Frame: VR headset, co umí víc než VR Druhý kus hardwaru je Steam Frame – standalone VR headset s procesorem Snapdragon 8 Gen 3 a 16 GB RAM. Valve ho ale primárně prezentuje jako streamovací zařízení, které bezdrátově streamuje hry z vašeho PC přes speciální 6GHz dongle. Tenhle dongle obchází domácí Wi-Fi a vytváří dedikovaný kanál mezi PC a headsetem. Frame má dva LCD displeje s rozlišením 2160 × 2160 pixelů na oko, má pancake čočky pro tenčí design a obnovovací frekvenci až 120 Hz (experimentálně i 144 Hz). Zorné pole dosahuje 110 stupňů horizontálně. Eye tracking slouží k foveated streamingu – tedy streamování jen té části obrazu, kam se právě díváte, ve vysoké kvalitě, zatímco periferní vidění dostává nižší rozlišení. Úspora datového toku je masivní a člověk rozdíl nepozná. Headset je modulární – základní jednotka s optikou, procesorem a kamerami váží jen 190 gramů a dá se vyjmout z pásku. Pásek obsahuje baterii (21,6 Wh), reproduktory a microSD slot. Baterie vydrží při streamování několik hodin, při standalone hraní s plným výkonem procesoru asi hodinu. Můžete ji ale dobíjet power bankou přes USB-C na zádech. Steam Frame umí spustit i běžné ne-VR hry na velkém virtuálním plátně. Valve vidí Frame jako způsob, jak si vychutnat celou Steam knihovnu – nejen VR tituly. Pro standalone režim používá translační vrstvu FEX, která překládá x86 hry na ARM procesor, podobně jako Proton překládá Windows hry na Linux. Steam Controller: Steam Deck v rukou Nový Steam Controller vypadá jako Steam Deck rozříznutý napůl. Má kompletní sadu tlačítek, analogů, trackpadů a gyroskopické ovládání. Na pravé straně najdete čtyři tlačítka jako na klasickém gamepadu, vlevo D-pad. Analogy používají TMR (tunnel magnetoresistance) technologii, což je podobné Hall effectu – prakticky nulové riziko driftu. Ovladač bezdrátově komunikuje přes 2,4GHz protokol mimo standardní Bluetooth, což snižuje latenci. Steam Machine má tento přijímač integrovaný, takže nemusíte obětovat USB port. V balení s ovladačem je ale dongle také – slouží zároveň jako magnetická nabíjecí stanice. Bez kabelu, prostě ovladač položíte na dongle. Díky kompatibilitě se Steam Deckem má ovladač od prvního dne tisíce komunitních konfigurací pro různé hry. Funguje s jakýmkoli zařízením se Steamem nebo Steam Link aplikací – PC, Mac, tablety i telefony. Cena, dostupnost a velká neznámá Valve nezveřejnilo cenu žádného z produktů. Firma slibuje, že Steam Machine bude cenově konkurenceschopný s podobně vybaveným herním PC, ale co to znamená v číslech, nevíme. Vzhledem k tomu, že používá generaci starou GPU a procesor, dá se doufat v cenu pod 1000 dolarů (možná 20 – 25 tisíc korun), ale je to jen spekulace. Všechny tři produkty dorazí začátkem roku 2026 do USA, Kanady, UK, Německa, Francie, Austrálie a přes distributora Komodo do Japonska, Jižní Koreje, Taiwanu a Hong Kongu. Česká republika bohužel v seznamu není – stejně jako u Steam Decku si budeme muset počkat nebo improvizovat. Valve také neprozradilo, jak bude Steam Machine fungovat s anti-cheat systémy, které na SteamOS nefungují. Hry jako Battlefield 6, Fortnite nebo Destiny 2 na Linuxu neběží, což může být pro některé hráče dealbreaker. Řešení existuje – můžete nainstalovat Windows 11, ale tím přijdete o výhody SteamOS včetně lepšího výkonu. Druhý pokus o Steam konzoli První Steam Machines z roku 2015 selhaly hlavně kvůli špatné kompatibilitě her se SteamOS a podivnému ovladači s trackpady místo analog sticků. Deset let práce a úspěch Steam Decku změnily situaci natolik, že Valve má odvahu zkusit to znovu. Tentokrát ale nejde o přímého konkurenta PlayStationu nebo Xboxu. Steam Machine je spíš kompaktní herní PC pro lidi, kteří už mají Steam knihovnu a chtějí hrát v obýváku bez stavění vlastního PC. Pokud Valve trefí cenu a výkon bude odpovídat slibům, mohlo by to fungovat. Otázkou zůstává, jestli je trh pro takový produkt dostatečně velký. Valve tvrdí, že 20 % majitelů Steam Decku používá dock pro připojení k televizi – což při milionech prodaných kusů není zanedbatelné číslo. Steam Machine cílí právě na ně. Zajímá vás Steam Machine nebo Steam Frame? Zdroj: Steam, PC Gamer, IGN O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní konzole herní ovladač Steam vr Mohlo by vás zajímat Pamatujete na Atari? 