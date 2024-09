Nové VR brýle od Mety nerozeznáte od slunečních. Co umí?

Meta představila nové brýle Orion AR



Vylepšuje i chytré brýle vznikající ve spolupráci s Ray-Ban

Dojde k ukončení prodeje Quest 2 a Quest Pro

Společnost Meta si pro konferenci Connect připravila řadu žhavých novinek z oblasti virtuální reality. Největší očekávání se pojila (a stále pojí) s AR brýlemi Orion, které vznikly z prototypu s názvem Project Nazare. (AR přitom tvoří zkratku pro Augmented Reality). Zatím jsou ve fázi testování a není zřejmé, kdy a v jaké finální podobě by se mohly dostat do prodeje. Každopádně jde zatím prý o nejpokročilejší AR brýle na světě.

Jsou vyrobené ze slitiny hořčíku a ukrývají v sobě procesor vyrobený společností Meta. Mají holografické „displeje“, respektive nanoprojektory, zabudované v okrajových částech brýlí. Disponují senzory pro sledování pohybu očí i rukou, díky čemuž bude virtuální realita ještě realističtější a ovládání snazší. A nechybí jim samozřejmě ani mikrofon. Nepotřebují přitom externí baterii a jejich váha je 100 gramů.

Aktuálně mají AR brýle Orion hodně silné obroučky, které pravděpodobně ještě projdou vylepšeními. Do sady s nimi patří i EMG pásek na ruku a modul pro ovládání, který vzdáleně připomíná ovladač bez tlačítek.

Vylepšené brýle od Ray-Ban

Brýle Orion sice působí velmi zajímavě, ale stále jde o vylepšený prototyp. Pokud toužíte po VR brýlích, které vypadají skoro jako sluneční, ale přitom vám mohou přinést netušené možnosti, možná vás zaujmou spíš ty, které Meta vyrábí ve spolupráci s firmou Ray-Ban a výrobcem brýlí Luxottica. Nově dostaly v limitované edici průhledné obroučky, takže jasně můžete vidět, co vše se v nich ukrývá. Na první pohled přitom vypadají jako běžné sluneční brýle.

A co nabízejí? Disponují umělou inteligencí Meta AI, která z nich činí zajímavého pomocníka pro každodenní život. Za pozornost určitě stojí funkce živého překladu, který ale zatím bohužel nenabízí češtinu – podporuje pouze angličtinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu. Dále v brýlích najdete kamery, které sledují to, co vy. A umělá inteligence díky tomu lépe vyhodnocuje vaše požadavky.

Nelze také opomenout, že společnost představila nový headset Meta Quest 3S. Prodávat se bude za 299 dolarů (asi 6 700 Kč). Předchozí model Quest 3 zůstává i nadále v prodeji, ale díky novince dochází ke snížení jeho ceny – ta bude nově stát „jen“ 499 dolarů (asi 11 200 Kč).

Ačkoliv všechny tyto novinky znějí zajímavě, nic to nemění na tom, že Meta na své divizi pro virtuální realitu pořád hodně prodělává. Ztráty jsou v miliardové, ale Mark Zuckerberg to nehodlá vzdát.

Zdroj: Fb