Pokud využíváte počítačovou platformu Steam pro nákup počítačových her, asi dobře víte že mobilní aplikace není tím, čím by se mohlo studio Valve chlubit. Její uživatelské rozhraní je několik let staré, což se ale brzy změní. Firma totiž vydala betu, která aplikaci mění k nepoznání.

Osobně používáme aplikaci Steam pouze pro funkci Steam Guard několikrát do roka. Třeba když testujeme notebooky a chceme do nich nainstalovat nějaké hry. Jinak se ale používání vyhýbáme. Nejednou se nám stalo, že nám spadla a také není nikterak přehledná, což ostatně přiznalo i Valve.

Nová aplikace více koresponduje s designem systému SteamOS, který můžeme znát z konzole Steam Deck. Kromě toho můžeme počítat také s vylepšeným designem knihovny nebo méně otravnou verifikací přihlášení, kdy nebude nutné vyplňovat Steam Guard kód, ale postačí naskenování QR kódu, popřípadě pouze potvrzení, že se jedná o vás, stejně jako to má například Google.

Používáte aplikaci Steam na Androidu?

