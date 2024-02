Akční adventura Palworld se těší extrémní popularitě

Kvůli podobnosti s Pokémony čelila nejednomu nařčení z porušení autorských práv

Titul si užívá stále spousta hráčů, ale prvotní boom už opadnul

I v případě, že se neřadíte mezi pravidelné pařany, co u her prosedí několik hodin denně, existence titulu Palworld vám pravděpodobně neunikla. Hra, která se stále nachází ve fázi předběžného přístupu, se prakticky hned po svém vydání setkala s nečekaným a opravdu vzácným úspěchem, co se počtu aktivních hráčů týče. Nyní ale hlavní vlna popularity opadla a dílo japonského studia Pocketpair čelí masivnímu odlivu zájemců.

Začněme ale hezky od začátku. V Palworld se zhlídli především fanoušci pokémoního univerza, a to kvůli nápadným podobnostem a náplni hry. Akční adventura, odehrávající se v otevřeném světě plném příšerek, které se nazývají „Pals“ (v češtině se jim přezdívá například „Palové“), kombinuje prvky přežívání, budování, bojování anebo péče o roztomilé tvorečky.

Palworld Official Early Access Gameplay Launch Trailer

Právě kolem oněch kreslených zvířátek se točí de facto celé jádro zábavy. Jednotlivé „Palíky“ si můžete ochočit, jezdit na nich, vkládat jim do ruky zbraně anebo je třeba využívat při zemědělské či průmyslové produkci. Fantazii se v podstatě meze nekladou a jak s dostupnými možnostmi naložíte, je zcela na vás.

Zdánlivě nevinnou, umělecky velice pěkně zpracovanou hru ale od samého začátku provází kontroverze. Jak jsem již naznačil dříve, postavičky v Palworldu vypadají velmi podobně jako někteří Pokémoni, a místy je to dokonce znát možná až příliš. Zda je míra inspirace přehnaná, anebo ještě v mezích, už však víceméně záleží pouze na názoru každého z vás. Objektivně totiž Palworld nic neporušuje, což je také důvod, proč nečelí žádným právním krokům ze strany společností typu The Pokémon Company nebo Nintendo.

Teď už ale k samotným statistikám. Palworldu se povedlo přesáhnout hranici 2,1 milionu současně aktivních hráčů, přičemž tento počet zahrnuje pouze ty, kteří se do hry dostali přes platformu Steam. Hra je však k dispozici také pro konzole Xbox One a Xbox Series X/S, kde si ji podle Microsoftu z konce ledna od vydání stihlo vyzkoušet více než 7 milionů hráčů.

Přestože Palworld přes Steam hrály i dva miliony lidí najednou, v době psaní článku si titul užívalo pouze 657 108 hráčů. I to je ale velmi působivé – překonat kompetitivní Dotu 2 se hned tak někomu nepovede. Populárnější je podle SteamDB už jenom Counter-Strike 2, který v moment psaní bavil 950 389 lidí.

Zdroj: SteamDB