Nástupce milovaného kompetitivního titulu Counter-Strike: Global Offensive představila společnost Valve začátkem loňského roku, konkrétně v březnu. Po intenzivním beta testování se střílečka Counter-Strike 2 oficiálně dostala na Steam až koncem září. Ačkoliv se datum 27. 9. 2023 považuje za plnohodnotné vydání titulu, ve srovnání s původním CS:GO v něm chyběla velká spousta obsahu. To se nicméně Valve snaží napravit a CS2 se v noci ze včerejška na dnešek dočkalo prvního opravdu významného updatu.

Vůbec nejdůležitější novinkou je návrat herního režimu Arms Race (česky „Závod ve zbrojení“), kde se musíte postupně prokousat výběrem zbraní – tak, že s nimi zabíjíte nepřátele – a nakonec vyřadit jednoho protihráče nožem, popřípadě Zeusem. Použít taser k dokončení hry v CS:GO možné nebylo. Arms Race si lze zatím vychutnat pouze na mapách Baggage a Shoots, které opět můžete znát z CS:GO. Jedná se o vůbec první oddechový CS2 mód, běžící na oficiálních serverech.

Další významnou novinkou je možnost umístit samolepku na kteroukoliv část zbraně. Dosud se „stickerky“ nalepovaly pouze na jedno ze čtyř, ve výjimečných případech na jedno z pěti předem definovaných míst. Valve tedy jinými slovy otevřelo dveře volnějšímu přizpůsobení zbraní.

Thoughts on this new craft? Excuse the bare hands. pic.twitter.com/OA6i0Y3xUY

— CS2 (@CounterStrike) February 6, 2024