Velká aktualizace pro telefony Xiaomi se blíží! Možná víme, kdy dorazí

Xiaomi se připravuje na uvedení první velké aktualizace pro HyperOS

Dle dřívějších spekulací se dostane i na mnoho starších modelů

Čerstvý únik prozradil možné datum vydání, prý připadne na 10. října

Xiaomi se připravuje na vypuštění první velké aktualizace nadstavby HyperOS pro své chytré telefony. Systém, jenž byl uveden v loňském roce s cílem vytvořit širší ekosystém inteligentních produktů, se dočká nejedné novinky, která rozhodně potěší uživatele všech zasažených telefonů. Poslední zprávy poodhalují možné datum vydání.

HyperOS 2.0, jak se updatu dlouhodobě přezdívá, může dorazit 10. října. Nasvědčuje tomu únik z Číny, na který upozornil server Gizmochina. Otázkou však zůstává, jestli v tento den bude aktualizace k dispozici jen pro tamní spotřebitele, anebo zda se rovnou podívá i do dalších koutů světa. Tak jako tak musíme upozornit, že výrobce zatím nic oficiálně nepotvrdil, a tudíž se může vše ještě několikrát změnit.

Spekuluje se také, že by Xiaomi mohlo ve stejný den také představit vlajkové telefony Xiaomi 15 – odehrála by se tak větší tisková konference. Mně osobně se nicméně nezdá, že by se smartphony poháněné čipsetem Snapdragon 8 Gen 4 představily ještě dříve než samotný procesor. Ten má přijít až mezi 21. a 23. říjnem, což Qualcomm oznámil před pár měsíci.

Od systému HyperOS 2.0 se očekávají především významné optimalizace. Nejen já jsem si při testování telefonů od Xiaomi, jmenovitě řady Redmi Note 13, stěžoval na poněkud horší odladění uživatelského rozhraní, což do značné míry nahrávalo konkurenci. Začátkem měsíce jsme vás pak informovali o údajné funkci pro detekci skrytých kamer, která má přijít vhod zejména při pobytu na hotelech.

Jak se na příchod Xiaomi HyperOS 2.0 těšíte vy?

Zdroj: Gizmochina