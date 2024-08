Skrytá kamera na hotelovém pokoji je v některých zemích bohužel běžnou realitou

Lze je odhalit pomocí detekce infra přisvícení, ale to není zcela spolehlivé

Xiaomi chce do HyperOS 2.0 přidat funkci pro detekci komunikace skrytých kamer na WLAN

Podle nedávných úniků Xiaomi přidá do zatím připravovaného HyperOS 2.0 unikátní funkci, která bude schopná detekovat skryté kamery. Používá k tomu unikátní systém detekce založený na vyhledávání komunikace v místní síti.

Někomu to může připadat úsměvné, ale v některých částech světa je bohužel běžné, že součástí vybavení hotelového pokoje je skrytá kamera. Proto se doporučuje zvláště ženám, aby po příchodu na pokoj ověřily, že je pokoj „čistý“. To se snáze řekne, než udělá, a proto chce Xiaomi do svého nového systému HyperOS 2.0 integrovat funkci, která s detekcí skrytých kamer pomůže. Navzdory očekávání nepracuje s infračerveným světlem, ale proskenovává provoz na WLAN a zkouší najít vzory komunikace, které jsou pro skryté kamery typické. Tento přístup odpovídá jinému vyvinutému dříve vyvinutým programem dostupným na GitHubu s názvem Ingram.

Funkce je zatím ve fázi vývoje a neměli jsme možnost ji vyzkoušet, takže nevíme, jak přesně proběhne lokace nalezené kamery. Lze ale využít postupu, který jsme využili k nalezení infra diody na Xiaomi 14 Ultra. Stačí v dostatečné tmě projet fotoaparátem mobilu celou místnost a skrytá kamera se prozradí, pokud používá infra přisvícení. A pokud nepoužívá, nejspíš toho moc nezaznamená.

Máte na hotelu obavy, že je na pokoji skrytá kamera?

Zdroj: Xiaomitime