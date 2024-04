Dálkové ovladače používají okem neviditelné pulzy

Pokud přístroj nereaguje, může být obtížné zjistit příčinu

Ukážeme si jednoduchý způsob, jak ověřit funkčnost infra LED

Můj nový telefon Xiaomi 14 Ultra má infra LED, kterou lze použít pro ovládání domácích spotřebičů. Na webu jsem se dočetl, že je umístěný v bloku fotomodulu, ale ne už, kde přesně. Nezbylo tedy než si ho najít sám.

Domácí spotřebiče se ovládají pomocí impulzů v infračerveném spektru. A jak už víte z mých článků o focení, infračervené světlo je okem neviditelné. Co je ale zajímavé, digitální fotoaparáty ho vidí. Sice se používají filtry, které ho odstiňují, aby neovlivňovalo fotku nežádoucím způsobem, ale blikání diody u dálkových ovladačů vidět je. A my to můžeme využít.

Poznámka Postup v tomto článku funguje pouze na ovladačích, které využívají infračervenou diodu. Pro ovladače, které jsou se spotřebičem spojené jinak, například rádiově, fungovat nebude.

Nefunguje dálkový ovladač?

Pokud vaše TV nebo klimatizace nereaguje na povely z dálkového ovladače, asi první, co vás napadne, je zkontrolovat baterie. Protože ne každý si koupil doporučovaný tester baterií, je výměna baterií metodou pokus-omyl.

Tester baterií

Pokud ovladač stále nefunguje, můžete využít schopnost fotoaparátu vidět infračervené světlo. Namiřte ovladač na fotoaparát a stiskněte nějaké tlačítko, které určitě odesílá příkaz, ideálně vypínač. Pokud vše funguje, uvidíte na mobilu fialové blikání.

Nemusíte se bát, na rozdíl od laseru je LED v dálkovém ovladači velice slabá a snímač nepoškodí.

Kde schovali infra LED?

Jak jsem už zmínil na začátku, k celé akci mě přimělo, že jsem nevěděl, kde vlastně ta infra LED je schovaná v mém Xiaomi 14 Ultra. Tento telefon je totiž možné využít i jako dálkový ovladač domácí elektroniky.

Infra LED se prozradí fialovým blikáním

Nyní už vím, že je na spodní straně fotomodulu a hlavně, že telefon při ovládání TV musím držet svisle a ne vodorovně.

Věděli jste, že je infra LED na fotkách vidět?

Zdroj: Wikipedie, vlastní