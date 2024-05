LIDL prodává hromadu produktů Silvercrest, které dnes pořídíte s 15% slevou

Nabídka zahrnuje smart home gadgety, klimatizace, sluchátka či reproduktory

Akce navíc platí i na již zlevněné zboží

Lidl dnes, 17. května, nabízí 15% slevu na veškeré produkty značky Silvercrest, která vyrábí mimo jiné i elektroniku a smart home gadgety. Pořídit můžete například Zigbee centrální jednotku, sluchátka, myš nebo reproduktor a sleva platí navíc i na již zlevněné zboží. Některé produkty tedy můžete pořídit doslova za pakatel. Stačí v košíku zadat slevový kód „silvercrest15“ a sleva se vám automaticky odečte.

Nabídka zahrnuje širokou škálu produktů Silvercrest, které vám pomohou usnadnit život. LIDL má na svém e-shopu zalistovaných přes 500 výrobků, takže výběr je opravdu široký. Za fajn cenu je nyní například chytrá mobilní klimatizace s Wi-Fi nebo kuchyňský robot Monsieur Cuisine Smart, kterého lze také propojit s mobilem.

Výčet všech produktů by byl trochu nošením dříví do lesa, zvlášť pokud vezmeme v potaz, že sleva platí opravdu jen dnes. Na kompletní nabídku se můžete mrknout na e-shopu a podělit se s námi v komentářích o vaše tipy. Já bych šel osobně právě do klimatizace, která se bude v následujících měsících určitě hodit. S akcí vychází na pěkných 5 525 Kč, tedy téměř o tisícovku levněji.

Zaujala vás některá ze slev na produkty SILVERCREST?