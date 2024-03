Nefoťte laser, poškodí vám oči i fotoaparát!

Světelné efekty vytvářené lasery jsou krásné a svádí k fotografování či natáčení

Jedná se ale o velice silný zdroj světla, který může vážně poškodit váš přístroj i oko

Oprava je možná pouze výměnou poškozeného senzoru

Možná jste už slyšeli o tom, že laser může poškodit oči nebo senzor digitálního fotoaparátu. Bral jsem to dlouho jako fakt, ale nedávno jsem narazil na zajímavý dotaz, který to bolestně potvrdil. Tazatelka byla na nějaké taneční akci a natáčela laserové efekty. Od té doby se jí na každé fotce či videu zobrazují fialové pruhy. Dotaz byl, jak to opravit a kolik stojí výměna čočky.

Bohužel v tomto případě se nejedná o poškození čočky, ale senzoru fotomodulu a je třeba vyměnit celý modul. Jiná oprava není možná a nejedná se o záruční opravu (ale přesto velmi doporučuju ji provést v autorizovaném servisu. Jen tak máte jistotu, že se dodržely správné postupy a byla otestována voděodolnost).

Je o tom zmínka i v návodu:

Bohužel kdo neví, jak laser funguje, si nemusí uvědomit, že se jedná o opravdu velmi silný světelný zdroj. Mně samotnému se kdysi dávno podařilo trefit se do oka laserovým ukazovátkem jen odraženým od obyčejného skla v okně a několik hodin jsem viděl rudě. Paprsek navíc vypálí světlocitlivé buňky na sítnici a vy pak hůř vidíte a ani si to nemusíte uvědomit. Projevuje se to hlavně v šeru.

A závěrem ještě video, jak poškození vzniklo a jaké má následky. Podle tazatelky došlo k postižení více mobilů různých výrobců, a to včetně iPhonů.

Pokud kupujete telefon z druhé ruky a uvidíte na zkušebních fotografiích podobné obrazce, určitě ho nekupujte.

Ještě poznámka: vadí pouze přímý zásah laserem na senzor. Fotografování efektu zboku nevadí, ovšem ne vždy víte, co promítací přístroj provede v následujícím okamžiku a jestli efekt nenamíří na vás. A jak jsem už psal, poškození senzoru je ten menší problém, úplně stejně to odnesou i vaše oči.

Zkoušeli jste fotit laser? Jak to dopadlo?

Zdroj: Samsung