Xiaomi do Česka přineslo pohybový senzor s 3letou výdrží a snadnou instalací

Xiaomi Motion Sensor 2S přišel do Česka s cenou 399 Kč

Sází na Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 namísto Zigbee

Využívá knoflíkové baterie a prý vydrží až tři roky

Xiaomi kdysi globálně představilo vylepšený pohybový senzor Motion Sensor 2S, který nabízí fantastickou výdrž baterie a řadu vylepšení oproti původnímu modelu. Nyní se oficiálně prodává také v Česku a vyjde vás na 399 Kč. Pojďme se tedy podívat, čím dokáže novinka zaujmout.

Xiaomi Motion Sensor 2S bude pro většinu uživatelů přívětivější díky podpoře standardu Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0. Snadno jej tak propojíte přímo s chytrým telefonem prostřednictvím aplikace Xiaomi Home, což starší Motion Sensor spoléhající na Zigbee neuměl.

Pokud byste se však chtěli pustit do jakkoliv komplexnějších automatizací v rámci svého systému chytré domácnosti, budete muset zařízení propojit s bránou. Senzor však využijete i v případě, že vlastníte produkty Mi Bedside Lamp, Mi Smart LED Ceiling Light, Mi 360° Home Security Camera 2K Pro nebo Xiaomi Smart Camera C500 Pro, které Xiaomi explicitně zmiňuje v poznámce.

Xiaomi Motion Sensor 2S se pyšní dosahem až na vzdálenost sedmi metrů, přičemž do třímetrové vzdálenosti dovede detekovat i takzvané mikro pohyby. Reagovat umí i na světlo, a to v libovolném rozsahu od 0 do 1 000 lux. Výrobce mimo jiné hovoří o snadné instalaci a možnosti flexibilního nastavení úhlu (vertikálně až o 90°, horizontálně až o 360°)

Jednou z klíčových vlastností senzoru je minimální spotřeba. Výrobce udává, že vydrží až tři roky, takže se o něj po instalaci de facto vůbec nemusíte starat. Využívá knoflíkovou baterii CR2450, již nenajdete uvnitř balení. Balení po několika kusech jste nicméně schopni koupit za několik desítek korun, což rozhodně nelze považovat za nijak významnou investici.

Pořídili byste si pohybový senzor od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi