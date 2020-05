Kompletní průvodce: co zkontrolovat před koupí použitého telefonu?

Použitý telefon může být lákavou koupí pro někoho, kdo není ochoten zaplatit za zařízení plnou částku, nebo chce zkrátka ušetřit. Takovým rozhodnutím lze snadno ušetřit i několik tisíc korun, ale stejně snadno lze prohloupit a naopak peníze spláchnout do záchodu. Je totiž spousta aspektů, u kterých je třeba být extrémně opatrný. V dnešním článku se podíváme na to, co zkontrolovat před koupí použitého telefonu.

Co zkontrolovat před koupí použitého telefonu?

Kde hledat?

V dnešní době máme na výběr ze spousty portálů a bazarů, kde lidé nabízejí své telefony a ostatní elektroniku. Jedním z těch nejpopulárnějších je bezesporu bazos.cz, kde se zároveň vyskytuje největší množství těchto inzerátů. Populárními jsou ale však také sbazar.cz nebo třeba Facebook Marketplace, který tu s námi tak dlouho není, ale pro lidi se jedná o jeden z nejpohodlnějších způsobů, jak něco prodat.

Pozor na podezřelé inzeráty

Nabízí někdo poslední vlajkovou loď za pětinu normální ceny? Potřebuje nutně peníze, nachází se služebně v Rakousku a může telefon poslat jen poštou? Tak to určitě ne. Prodejci chtějí často navodit v hledajících pocit, že natrefili na zlatou žílu. To znamená, že jim vysvětlí méně či více důvěryhodným způsobem, proč telefon prodávají takto levně a následně se z nich snaží vylákat peníze. V žádném případě neposílejte nikam peníze předem. A ani dobírka není žádnou výhrou. Prodejce vám totiž může poslat cokoliv uzná za vhodné.

Kolik stojí použitý telefon?

Pokusíme se vás alespoň lehce nastínit, za kolik lidé běžně prodávají použité telefony. Musí samozřejmě splňovat standardní podmínky jako kompletní balení a samozřejmě funkční a nijak nepoškozený telefon. Obecně se dá říci, že zajímavou koupí je 70-80% z aktuální ceny nového modelu. Pokud se dá tedy telefon nový sehnat za 20 000 Kč a vy jej koupíte za 16 000 Kč, jedná se o vcelku dobrý obchod. Pokud však dobře hledáte a umíte smlouvat, seženete jej i levněji. Naopak kvůli tisícovce to nedává příliš smysl.

Co zkontrolovat a kde se sejít?

V zásadě existuje několik obecných pravidel, co vše na telefonu zkontrolovat. Upozorňujeme že nikdy nemáte úplně 100% jistotu, že koupíte telefon, který nebude mít žádné vady. Existují totiž věci, které prostě nezkontrolujete. Nikdy nevíte, kolikrát majiteli telefon spadl, jestli se do něj dostala voda nebo zda nemá nějaké jiné vnitřní poškození. Minimalizovat toto riziko však lze a to tím, že si s prodejcem dohodnete nějaké nejlépe veřejné místo (kavárnu, restauraci, fastfood, park..), kde telefon vyzkoušíte. Asi víte, že není úplně dobrý nápad scházet se s ním uprostřed lesa a pokud vám nepřijde solidní, nesedali bychom s ním ani do jeho auta. Lidé jsou různí a opatrnost je zde rozhodně na místě. Zvlášť pokud se jedná o nějaký dražší telefon.

Celkový vzhled

Řádně zkontrolujte celkový stav telefonu. Pokud má obal nebo ochrannou fólii/sklo, rozhodně obojí sundejte a telefon si prohlédněte. Za tyto ochranné prvky lze totiž velmi snadno schovat poškrábaný displej, uštípnutý roh a další kosmetické neduhy.

Displej

Displej je třeba vždy pořádně zkontrolovat. Ano, na první pohled se sice může zdát vše v pořádku, ale pokud na něm bude pár vadných pixelů a prodejce je šikovně schová (například vhodnou tapetou), bude pro vás obtížnější je rozeznat. Proto doporučujeme stáhnout AnTuTu benchmark, který dokáže zobrazit několik barev přes celý displej. Zároveň v něm můžete také vyzkoušet dotyk, zda funguje všude.

Výkon

Když už budete mít spuštěnou aplikaci AnTuTu, nebojte se a spusťte benchmark. Dejte telefonu zabrat a pozorujte zároveň, jak moc klesla kapacita baterie nebo zda se telefon příliš nezahřívá. Skóre pak porovnejte v aplikaci či na internetu se stejným modelem a pokud bude přibližně odpovídat vašemu výsledku, můžete jít o krok dál.

Zvuk

Pokud dotyčný nemá nainstalovanou žádnou streamovací službu, spusťte například YouTube nebo cokoliv, co vám dokáže přehrát nějakou hudbu. Chvilku poslouchejte a pokud nebude zvuk šumivý či plechový (pozor, u některých telefonů je to bohužel vlastnost a ne chyba), je vše v pořádku. Vyzkoušejte samozřejmě také sluchátkový reproduktor a vyzkoušejte také mikrofon. To učiníte nejsnadněji skrz hovor. Pokud vás protistrana slyší dobře, můžete se posunout o krok dále.

Fotoaparát

Dalším prvkem, co zkontrolovat před koupí použitého telefonu je samozřejmě fotoaparát. Spusťte aplikaci a zkuste vyfotit několik fotografií. Následně si je pečlivě prohlédněte a zkontrolujte, zda nedochází k rozostření (běžně se stává po pádu telefonu a následnému posunutí čoček) či zda nejsou čočky příliš poškrábané. Mohlo by to mít totiž negativní vliv. Zkuste i video a zkontrolujte ostření o optickou stabilizaci.

Konektivita a konektory

Do této kategorie spadají veškeré konektory a také konektivita telefonu. Pokud má telefon jack na sluchátka, ideálně si sebou nějaké vezměte a vyzkoušejte, zda fungují. Samozřejmě vyzkoušejte také port pro nabíjení, zkuste telefon nechat pár minut na nabíječce a pozorujte, zda se alespoň trochu dobil. Poté vyzkoušejte Wi-Fi (pokud v dané oblasti žádná není, vytvořte hotspot na vašem starém telefonu) a Bluetooth.

Zkontrolujte IMEI

Bohužel jsou mezi námi jedinci, kteří telefony rádi kradou a následně prodávají. Proto si v nastavení telefonu zkopírujte IMEI číslo a zadejte ho do aplikace Policie ČR. Ta vám totiž dokáže zjistit, zda není přístroj hledaný a nahlášený jako kradený. IMEI číslo většinou zjistíte skrz nabídku Nastavení>Obecné. Pokud ho nebudete moci najít, stačí do klávesnice v aplikaci telefon zadat číslo *#06#.

Nebojte se říct si o slevu

Pokud jste se setkali s prodávajícím a ten v inzerátu zapřel některé vady, řekněte si o slevu. Má displej škrábance? Je někde odřený? Nefunguje mu nabíjení? V tom případě dejte ruce pryč, nebo usmlouvejte cenu. Pokud je telefon lehce opotřebený, je to normální. Pokud má však viditelnější vady a jedná se dražší zařízení které stojí, řekněme 10 tisíc korun a více, trvejte na slevě (pokud samozřejmě není telefon za skvělou cenu již v inzerátu).

Telefon řádně vyčistěte

Pokud jste telefon úspěšně koupili a vše zkontrolovali, máte skoro vyhráno. Je však dobré dbát také na hygienu. Nikdy totiž nevíte, co s telefonem předchozí majitel dělal a hlavně na co sahal předtím, než ho používal. Pro to můžete použít náš návod na to, jak si vydezinfikovat telefon.

A co kontrolujete před koupí telefonu vy?