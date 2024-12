Jaké Android telefony jsou nejrychlejší? AnTuTu zveřejnilo tradiční žebříček, král vás nepřekvapí

AnTuTu zveřejnilo listopadový žebříček nejrychlejších Android telefonů

Zlato náleží herní novince ASUS ROG Phone 9 Pro se Snapdragonem 8 Elite

Hned za ním se umístila dvojice mobilů s čipem MediaTek Dimensity 9400

Benchmarkovací platforma AnTuTu zveřejnila svůj tradiční žebříček nejrychlejších Android telefonů současnosti. Listopadové tabulce kraluje herní dělo od ROG Phone 9 Pro od tchajwanského výrobce ASUS s průměrným ziskem 2 932 124 bodů.

Vlastně se tomu ani nelze divit. Jako smartphone zaměřený na hráče byl ASUS ROG Phone 9 Pro stvořen s cílem podat co největší výkon, a tak kromě čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite a až 24GB operační paměti nabízí špičkový chladicí systém.

ROG Phone 9 Pro

Stříbro aktuálně náleží fotomobilu Vivo X200 Pro, který by se měl podívat také do Česka a stát by zde mohl 30 tisíc Kč. Na rozdíl od předešlého zmíněného modelu využívá konkurenční čipset MediaTek Dimensity 9400, který je nicméně také vyráběn 3nm procesem a spoléhá pouze na výkonná jádra (nedisponuje žádnými efektivními jádry). V těsném závěsu se drží Oppo Find X8 Pro vybavené totožným čipem.

Celkové pořadí vypadá následovně:

ASUS ROG Phone 9 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 24GB/1TB): 2 932 124 bodů Vivo X200 Pro (MediaTek Dimensity 9400, 16GB/1TB): 2 860 505 bodů Oppo Find X8 Pro (MediaTek Dimensity 9400, 16GB/1TB): 2 847 249 bodů iQOO 13 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16GB/1TB): 2 846 310 bodů OnePlus 13 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 24GB/1TB): 2 843 262 bodů Oppo Find X8 (MediaTek Dimensity 9400, 16GB/1TB): 2 778 944 bodů Vivo x200 (MediaTek Dimensity 9400, 16GB/1TB): 2 769 207 bodů Honor Magic7 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16/512GB): 2 664 382 bodů Honor Magic7 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16/512GB): 2 664 382 bodů Redmi K80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16/512GB): 2 618 595 bodů

Jak je na tom střední třída?

Žebříček modelů střední třídy se už několik měsíců v podstatě nemění. První místo aktuálně náleží smartphonu Realme GT Neo6 SE s procesorem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, jenž si neustále vyměňuje střely s OnePlus Ace 3V, který disponuje totožným čipem. Třetí místo i tentokrát náleží Redmi K70E využívajícím MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

Jak důležitou roli pro vás hraje výkon telefonu?

Zdroj: AnTuTu